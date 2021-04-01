BİLİRKİŞİ KARARINI VERDİ
BİLİRKİŞİ KARARINI VERDİ
0
CUMHUR İTTİFAKINA KATILDILAR!
CUMHUR İTTİFAKINA KATILDILAR!
0
MİZAH RUHA İYİ GELİYOR
MİZAH RUHA İYİ GELİYOR
0
KORONAVİRÜS ATLATANLAR ...
KORONAVİRÜS ATLATANLAR ...
0

Kemeraltı'nda su baskınlarını önleyecek proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda Kemeraltı'nda yaşanan su baskınlarını önlemeye yönelik projede yarından itibaren yeni bir aşamaya geçiyor. Proje kapsamında terfi merkezini denize bağlayan hatlarını Atatürk Caddesi'nde aşamalar halinde yapan ve terfi merkezinin denizle bağlantısını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımına ise yarın başlıyor

Kemeraltı'nda su baskınlarını önleyecek proje
01 Nisan 2021 Perşembe 15:49

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda İkiçeşmelik ve yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı’nda baskınlara neden olan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlayacak proje kapsamındaki imalatları sürdürüyor. “Kuşaklama yöntemiyle” yürütülen çalışmalar çerçevesinde Atatürk Caddesi’nde terfi merkezi ile deniz arasında 90 santimetre çapında 72 metre uzunluğundaki yedi yağmur suyu borusunun döşeme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Eşrefpaşa Caddesi, Gazi Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Çankaya bölgesine yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeyecek. Şehit Fethi Bey Caddesi’nde yağmur suyu ızgaraları yapılacak. Saat Kulesi ile Fevzipaşa Bulvarı arasındaki içme suyu hattı yenilenecek. Gazi Bulvarı, Fevzipaşa Bulvarı, Eşrefpaşa Caddesi’ndeki içme suyu ve atıksu hatlarının yenilenmesi ile bölgedeki mevcut alt yapı güçlendirilmiş olacak.

Yarın başlıyor

Proje kapsamında terfi merkezini denize bağlayan hatların imalatları, Atatürk Caddesi'nin aşamalar halinde kapatılmasıyla yapıldı ve terfi merkezinin denize bağlantısı tamamlandı. Atatürk Caddesi'ndeki trafik düzeni eski haline getirildi. Terfi merkezine bağlanacak kuşaklama yağmur suyu hattının Fevzipaşa Bulvarı'na kadar yapılacak 1. aşama imalatları için yolun sağ şeridi geçici olarak kısımlar halinde kapatılarak çalışma alanı oluşturulacak ve kazı çalışmalarına başlanacak. Yarın başlayacak çalışmaların Mayıs ortasına kadar tamamlanması ve Fevzipaşa Bulvarı'nda yapılacak 2. aşama imalatlara geçilmesi hedefleniyor.

Etiketler; #izmir #kemeraltı #kemeraltı su baskını #izmir büyükşehir
Önceki Haber
Bastonlu tacizci olayında yeni gelişme!
Sonraki Haber
Datça açıklarında deprem
İzmir'de barajlardan güzel haber!
İzmir'de barajlardan güzel haber!
0
Büyükşehir'den Tire'ye 83 milyon TL yatırım
Büyükşehir'den Tire'ye 83 milyon TL yatırım
0
Her şey otizimli oğlu için...
Her şey otizimli oğlu için...
0
İzmir'deki istismarcı öğretmenin cezası belli oldu
İzmir'deki istismarcı öğretmenin cezası belli oldu
0
İzmir Bornova'da kar şoku!
İzmir Bornova'da kar şoku!
0
İzmir'de çevre yolu için ÇED toplantısı
İzmir'de çevre yolu için ÇED toplantısı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.