Kemeraltı'nı su bastı

İzmir'de dün gece başlayan ve bu sabah artarak devam eden yoğun yağış nedeniyle, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki sokaklarda da yoğun birikintiler olurken, esnaf önlemler aldı. İş yerlerinin önüne kovalar koyup, suları süpüren esnaf, iş yerinin içine su girmesi ihtimaline karşı hazırlıklarını yaptı. Çarşıda bulunan Küçük Demirhan, en çok su alan yerlerden biri oldu. Hanın girişi suyla dolunca müşteriler içeri giremedi. Handa bulunan iş yerleri ve lokantalarda çalışanlar, yağmur çizmeleri giyerek, suları dışarı çıkardı. İş yerlerinin içine kadar giren yağmur suları, esnafın ürünlerini ıslattı. Çarşı esnafından Veysi Bolcal, "Çok yağmur yağdığı zaman 15- 20 dakika içerisinde çarşının belirli bölgelerini genellikle su basar. Deniz seviyesine sıfır olduğu için basıyor. Altyapı olmadığı için belediye de bir şey yapamıyor. Büyük bir çalışmayla alttan kanallar yapması gerekiyor. Esnaf bir ay dükkan kapatacak ki olacak, o da çok zor. Bunu çekeceğiz herhalde. Yoğun yağış oldu mu iş yapamıyoruz, bütün banklarımızı içeri topluyoruz. Kovaları su boşa gitmesin diye koyuyoruz, sonra yerleri yıkıyoruz. Dükkanların içine yarım metreye kadar su giriyor. Şalterleri indiriyoruz sıkıntı olmasın diye. Bugünkü yağışla öğleden sonra bir sel baskını olur" dedi.

Gelinlikler ıslandı

Gelinlik mağazasında çalışan Nilüfer Tek, "Her yağmur yağdığında Kemeraltı'nın bu hale gelmesinden biz esnaf olarak yıprandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her dükkanın önünde kum torbaları ve demirler koyuyoruz. Ben de demirler koyuyorum sular girmesin diye. Su içeri girdiğinde mağazadaki tüm gelinlikleri su altında kalıyor. Hiçbir belediye buna çözüm bulamadı. Burası dünyanın üstü açık tek alışveriş merkezi, buranın korunması gerekiyor. Dünyanın her yerinden alışverişe gelenler var. Çarşıya bakılması gerekiyor. İsteğimiz bu sokağın toparlanması. Buranın altında fareler de var, çözüm üretilmiyor" diye konuştu.

Kovalarla suları atıyoruz

Küçük Demirhan'da bir lokantada çalışan Abdullah Öner ise "Yağmur yağdığında hep aynı şey. Herkes suyun içinde, bütün dükkanlar aynı. Müşterimiz gelmiyor, mağdur oluyoruz. Suyu çıkarmaya çalışıyoruz. Kovalarla suları atıyoruz. Gelip çekiyorlar bazen ama yetmiyor. Kapıdan yine giriyor sular, dükkanların içindeki eşyaların hepsi suyun içinde" diye konuştu.