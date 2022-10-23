Kemeraltı'nın aydınlatma projesine ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı’nı aydınlatma projesi Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği’nin düzenlediği “Şehirler ve Aydınlatma Yarışması”nda birincilik ödülüne layık görüldü. Başkan Tunç Soyer, projenin tarihi kent merkezindeki yaşam kalitesini artıracağını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası mimarlık, planlama ve mühendislik firması Arup ile hayata geçirdiği tarihi Kemeraltı aydınlatma projesi, Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği (LUCI) tarafından birincilik ödülüne layık görüldü. Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen LUCI Genel Kurulu kapsamındaki ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer internet üzerinden katıldı. Başkan Tunç Soyer sözlerine 8 bin 500 yıllık İzmir’in tarihsel, kültürel ve jeopolitik öneminden söz ederek başladı. İzmir’deki kent mirasının en önemli merkezlerinden birisinin Kemeraltı olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Zengin kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarmak için Kemeraltı bölgesinde yürütmüş olduğumuz stratejik plan ve nazım imar planlarımız çok önemli bir yer tutmaktadır. Kemeraltı Aydınlatma Master Planı ve pilot uygulama projeleri bu vizyonun en başarılı çıktıları arasındadır. Bu proje, tarihi kent merkezinde enerji tasarrufu sağlayıp, karbon salımını azaltarak yaşam kalitesini artıracaktır” şekline konuştu.

Kemeraltı Aydınlatma Projesi olarak anılan “Kemeraltı ve Çevresi Aydınlatma Master Planı: Havra ile 848 sokak uygulamaları” tüm Kemeraltı’nı içine alan bir planın pilot uygulaması olarak adlandırılıyor.

Başvuru süreci



2002 yılında Lyon Belediyesi'nin girişimiyle kurulan LUCI dünya çapında 70'in üzerinde üyesiyle kentsel aydınlatma konusunda çalışıyor. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, LUCI’nin Şehirler ve Aydınlatma Ödül Programı’na enerji verimliliği, sosyal ve kültürel kalkınmayı hedefleyen “Konak Kemeraltı Aydınlatma Master Planı: Havra ve 848 Sokak uygulamaları” projesiyle başvurmuştu.