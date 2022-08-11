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Kemeraltı’nın UNESCO hayali gerçek oluyor

Kemeraltı’nın UNESCO hayali gerçek oluyor
11 Ağustos 2022 Perşembe 13:17

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan İzmir Tarihi Liman Kentinin, asıl listeye alınabilmesi için yürütülen süreçle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerini bilgilendiren Başkan Tunç Soyer, “Hedefimiz 2024'ün ikinci yarısında Kemeraltı’nı da içine alan Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası daimi listesine alınmasını sağlamaktır” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için hazırlanan dosyada sona gelindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2020'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan İzmir Tarihi Liman Kentinin, asıl listeye alınabilmesi için yürütülen süreçle ilgili büyükşehir belediyesi meclis üyelerini bilgilendirdi. Smyrna Antik Kenti Tiyatrosu Kazı Alanı'nda meclis üyelerinin katılımıyla yapılan sunumda, İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için hazırlanan dosyanın ağustos ayının sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacağı ve Şubat ayında ise UNESCO başvurusu yapılacağı belirtildi.

16 aylık iş 4 ayda tamamlandı

İzmir Tarihi Liman Kentinin Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınabilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine sunum yapan Başkan Soyer, "3 yıl önce yola çıkarken büyük bir hayaldi. Adım adım hayali yaşıyor olmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu çok kolektif bir iş. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İzmir Valiliğimiz, Konak Belediyemiz, İZKA, İzmir Büyükşehir Belediyesi hakikaten olağanüstü bir iş birliği sergilendi. Burada emek veren genç arkadaşlarımız var. Alan yönetiminde çalışan ve ayrıca adaylık başvuru dosyasını hazırlayan her birinin eline emeğine sağlık.  Bir mucize, 16 ay sürmesi öngörülen bir çalışmayı 4 ayda tamamlamak olağanüstü bir iş. Olağanüstü bir iş çıkardılar ortaya" dedi.

İzmir 6 noktası UNESCO markası ile buluşacak

İzmir'in 6 noktasındaki çalışmaları UNESCO markası ile buşulturulduğunda dünya kenti olma yolunda önemli bir adım atmış olacaklarını belirten Soyer, "İzmir 6 noktası ile beraber, Bergama, Efes Tarihi Liman Kenti, Gediz Deltası, Birgi ve Ceneviz Kaleleri. Bunların her birini UNESCO markası ile buluşturduğumuzda gerçekten bir dünya kenti olma hayalini gerçekleştirmekte çok önemli bir adım atmış olacağız. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. O nedenle büyük bir heyecanla ve gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakandan destek istenecek

Ay sonunda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret edeceklerini ve Şubat ayında dosyanın UNESCO'ya teslim edilmesi için bakandan destek isteyeceklerini aktaran Soyer, "Sayın valimizle bugün de konuştuk. Ay sonunda, sayın bakanımıza birlikte  ziyaret edeceğiz. Bu sürecin başından beri nasıl desteklediğini biliyoruz. Bundan sonraki için de Şubat'ta UNESCO'ya dosyamızın teslim edilmesini sağlamak üzere onun da desteğini isteyeceğiz. Eminim ve biliyorum ki bu konuda elinden geleni yapacak. Hedefimiz 2024'ün ikinci yarısında Tarihi Liman Kenti Kemeraltı Dünya Kalıcı listesine sokmaktır. Bunu hep birlikte yapacağımızı bütün kalbimle inanıyorum. Buna destek olan bütün meclis üyelerimize, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #kemeraltı #unesco #tunç soyer
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