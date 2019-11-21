Kendi kazandıkların kardeşlerine bağışlıyorlar

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları öğrencileri üretip, kazanıp, bağışlamaya devam ediyor.

Daha önce çeşitli okullara engelli sınıfı, kütüphane gibi bağışlarda bulunan öğrenciler yaz boşunca tarımsal ürünlerini yöresel pazarlarda satıp kazançlarını biriktirdiler. Öğrenciler elde ettikleri gelirle bu defa Güzelbahçe Çamlı'daki Mustafa Saadet Alanyalı ilk ve orta okuluna bilişim dersliği için bilgisayar satın alarak armağan ettiler. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, öğrencilerinin tarımsal üretim yaparak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Üretmeye mecburuz' direktifini en iyi şekilde uyguladıklarının söyledi, "Ürünlerini pazarlamayı ve kazandıkları ile çevrelerine yararlı olmayı öğreniyorlar. Bütün yaz tarımsal üretim yapara, yöresel pazarlarda satış yaptılar. Elde ettikleri geliri de bilişim dersliğine yeni bilgisayarlar satın alarak harcadılar. İyi bir iş yapmanın huzurunu yaşarken, kardeş okul kazandılar." Oğuzhan Özkaya, sözlerinni şöyle tamamladı: "Bir köy okulunu güçlendirmeye çalışan yeni okul müdürü Ali Kılınç ve Müdür Yardımcısı Cemal Önal'a emekleri için teşekkür ederiz. Biz öğrencilerimiz ile her zaman yardıma ve desteğe hazırız" dedi. Bilişim sınıfının kurdelasını hep birlikte kesen Oğuzhan Özkaya öğrencileri, üretmeye, kazanmaya ve bağışlamaya devam edeceklerini dile getirdi.