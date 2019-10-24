Kendine iyi bak!

Çeşme Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Atatürk'ün fotoğrafı ve çeşitli sloganların yer aldığı tasarımları billboardlara yerleştirdi.

Kendine iyi bak!
24 Ekim 2019 Perşembe 14:42

Ayrıca billboardlara konulan aynalarla, Cumhuriyeti yaşatanların, vatandaşların kendisi olduğu vurgulandı. Çeşme'nin her yerinde billboardlar için özel olarak tasarımlar hazırlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yer aldığı tasarımlarda, 'Cumhuriyet Sensin' ve 'Kendine İyi Bak' sloganı ile Ata'nın fotoğrafı yer aldı. Billboardlara konulan aynayla ise Cumhuriyetin vatandaşlar var oldukça yaşayacağı vurgulandı.

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