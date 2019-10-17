Kendini zeytin ağacına astı

Aliağa'da, bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Yıldıray A. (39), kendini zeytin ağacına asarak, yaşamına son verdi.

Kendini zeytin ağacına astı
17 Ekim 2019 Perşembe 09:49

Petkim tesislerinde çalışan evli  ve 2 çocuk babası Yıldıray A., işe gideceğini söyleyerek otomobiliyle evinden ayrıldı. İşe gitmeyen, akşam da eve dönmeyen Yıldıray A.'ya ulaşamayan yakınları, aramaya çıktı. Yakınları, İzmir- Çanakkale karayolunun Şakran Köründere mevkisinde Yıldıray A.'yı zeytin ağacına asılı buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldıray A.'nın öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Yıldıray A.'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Yıldıray A.'nın daha önce de çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı belirtildi.


 


 


Kaynak: DHA
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