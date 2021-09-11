Kent içinde yeşil bir vaha!

Karabağlar Belediyesi, Esenyalı Mahallesi'nde yaptığı park yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla bölgede adeta yeşil bir vaha yaratıyor

Yaklaşık 8 bin metrekarelik Özdemir Sabancı Parkı'nın baştan sonra yenilenmesinin ardından belediye ekipleri, hemen yanı başındaki Güzel İzmir Parkı'na el attı. Yaklaşık 3 dönümlük parktaki ağaç ve bitkilerin bakımını yapan, etraflarını düzenleyen ekipler, zemin ve duvar döşemelerini yeniliyor. Vatandaşların rahatı için oturma gruplarının sayısı arttırılıyor. Ayrıca dikilen zeytin fidanlarıyla ağaç çeşitliliği zenginleştiriliyor. Ekipler, Güzel İzmir'de çalışmalarını tamamladıktan sonra aynı bölgede yer alan Adnan Süvari Parkı'nı yenileyecek.



Beğeniyle kullanılıyor



Karabağlar Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yenilenen parklar, vatandaşların da büyük beğenisini topluyor. Bölgedeki vatandaşların yoğun olarak kullandığı Özdemir Sabancı Parkı, çalışmalar sonucu yeni spor ve çocuk oyun alanlarına, yürüyüş yoluna, otomatik sulama sistemine kavuştu. Parkı çevreleyen duvarların bordür ve kaplama taşları tamamen değiştirildi. Parktaki tüm ağaçların budama ve bakımları gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, zamana yenik düşen parkları belirlenen program doğrultusunda ve belediyenin kendi olanaklarıyla yenilediklerini hatırlattı. Vatandaşların beğenisini kazanan bu çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "İlçemizde yeşili korumak ve yeni alanlar oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda baştan sona yenilediğimiz Özdemir Sabancı Parkı, bölgede oturan vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak ve beğeniyle kullanılıyor. Çalışmalarına başladığımız Güzel İzmir Parkı da bölgeye değer katacak. Adnan Süvari Parkımızı da yenilediğimizde, bu bölge adeta yeşil bir vahayı andıracak" dedi.

Başkan Selvitopu Karabağlar'ın dört bir yanında, vatandaşların dinlenip soluk alabilecekleri, modern yeşil alanlar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.