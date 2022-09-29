Kent Konseyleri Birliği Bayraklı’da toplandı

Kent vizyonunu geliştirmek ve toplum yararına projeler üretmek için faaliyet yürüten İzmir Kent Konseyleri Birliği, Bayraklı Kent Konseyi’nin daveti ile bu kez Bayraklı’da buluştu. İzmir genelinde kent konseylerinin faaliyetleri, yapılması gerekenler masaya yatırıldı

Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü İbrahim İncesu, Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse, İzmir’in her ilçesinden kent konseyleri başkanları ile genel sekreterleri katıldı. Geçtiğimiz günlerde hayatlarını kaybeden İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı ve önceki dönem Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Çelik de anıldı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Toplantıda; İzmir genelinde, kent konseylerinin ortaya koyacağı ortak projeler, toplum yararına yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Bayraklı Belediyesi tanıtım filmi ile Bayraklı Kent Konseyi tanıtım filmi izletildi. Katılımcılara Halk Konut Projesi, Bayraklı Eğitim Modeli ve özel gereksinimli sporcular için yapılanlar anlatıldı. Daha sonra Kent konseylerine ve kent projelerine desteklerinden dolayı Başkan Serdar Sandal, Milletvekili Murat Bakan ve kent konseyi sözcülerine teşekkür plaketi verildi.

HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Katılımcı demokrasi kavramı, bizim yönetim anlayışımızın temelidir. Bu kapsamda kent konseylerinin önemini biliyoruz ve omuz omuza çalışıyoruz. Kentin her köşesinde kılcal damarlara kadar inen kent konseylerimizin her zaman destekçisi olacağız” dedi.

VATANDAŞ YARARINA PROJELER ÜRETECEĞİZ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Kentin sorunlarını çözmek için ortak akılla hareket eden ve birbirine destek olarak örgütlenen kent konseyleri en önemli sivil toplum örgütlerinden biridir ve bu oluşumun İzmir’deki en önemli değeri merhum Adnan Akyarlı’dır. Hizmetleri için kendisine şükran borçluyuz. Kent konseyleri olarak; yerel, bölgesel ve ulusal anlamda her alanda kent ve vatandaşlar yararına projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü İbrahim İncesu, “Güçlü bir demokrasi ancak birlikte hareket eden insanlarla mümkün. Daha güzel bir Türkiye için dayanışma içinde olmalı, projeler üretmeli ve daha fazla örgütlenmeliyiz” dedi. Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse “Kent vizyonunu geliştirmek ve insanlığa katkı sağlamak üzere her zaman üzerimize düşenin fazlasını yapmak için çalışacağız” dedi.