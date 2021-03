“Kent tasarımında insanlara öncelik”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'i dünyanın ilk Cittaslow Metropolü yapma hedefi doğrultusunda yaptığı çalışmaları, Uluslararası Cittaslow Birliği Koordinasyon Komitesi toplantısında paylaştı. Amaçlarının yaşam kalitesini yavaşlatarak yükseltmek olduğunu belirten Soyer, “Cittaslow Metropol modelinin iki açısı var: mahalleleri daha kendine yeten bir hale getirmek ve bir bütün olarak şehirde politika ve stratejileri uygulamak” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Birliği Koordinasyon Komitesi toplantısına katıldı. Birliğe üye ülkelerin koordinatör belediye başkanlarının yer aldığı çevrim içi toplantıda, İzmir'i dünyanın ilk Cittaslow Metropol yapma hedefine yönelik hazırladığı taslağı paylaştı. Başkan Tunç Soyer, konuşmasına Cittaslow Metropol'ün ana temalarını belirlediklerini söyleyerek başladı.

Cittaslow ve metropolün, şehir kavramının iki farklı ucundaymış gibi göründüğünü belirten Başkan Soyer, “Bir yanda yaşamanın kolay olduğu, çoğu insanın birbirini tanıdığı, acele etmeden sokaklarda yürümenin tadını çıkarabileceğiniz bu sevimli, güzel kasabalar bulunuyor. Öte yandan, her şeyin acele olduğu ve hayatta kalmak için hızlı olmanız gereken büyük şehirlerimiz bulunuyor. İşe gitmek, eve dönmek, bir müzeyi ziyaret etmek, parka gitmek, kitaplarınızı kütüphaneye iade etmek, alışveriş yapmak, her şey. Her şey çok fazla zaman ve enerji gerektiriyor” diye konuştu.

Amaçlarının yavaş şehirlerde olduğu gibi yaşamı kolaylaştırmak için yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Ama metropolde yaşamı nasıl yavaşlatacağız? İşinize ulaşmak için en az bir saat harcamanız gereken bir yerde hayatı nasıl yavaşlatabiliriz?” dedi. Çözümün büyük şehirleri yavaş ve küçük hale getirmek olduğunu söyleyen Tunç Soyer, mahalleleri küçük kasabalara, Cittaslow'lara dönüştürmek istediklerini anlattı.

Çok işlevli ve kendine yeten mahalleler

Büyük şehirlerin çoğunda, şehrin her yerinden çalışanların gittiği ticari bölgelerin, alışveriş merkezlerinin bulunduğunu ve yurttaşların buralara ulaşmak için çok uzak mesafelere gitmek zorunda kaldıklarını anımsatan Soyer, hızlı bir yaşam için tasarlanmış şehirlerde insanların hayatlarından zevk almalarının, mutlu olmalarının beklenemeyeceğini söyledi.

Cittaslow Metropol'ün ana fikrinin, şehirleri huzurlu ve yavaş bir yaşam için tasarlamak veya yeniden tasarlamak olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “İnsanların rahatlıkla yaşayabileceği şekilde şehirleri değiştirme yeteneğine ve potansiyeline sahibiz. Bu hedefe ulaşmak için mahalleleri çok işlevli ve kendi kendine yeterli hale getirmeyi hedefliyoruz. Mahalleleri, insanların yaşayabileceği, çalışabileceği, eğlenebileceği, dinlenebileceği ve mutlu olabileceği küçük kasabalar haline getireceğiz. İnsanların buluşma, zaman geçirme ve birbirleriyle etkileşim fırsatlarına sahip olacağı mahalleler yaratacağız. Arabalara değil insanlara öncelik veren şehirler yaratacağız” dedi.

Başkan Soyer modelin önemini anlattı

Merkezi olmayan bir yaşam yaratmak için şehrin planını değiştirmeye çalışacaklarını aynı zamanda metropol ölçeğinde de pek çok şey yapmanın gerekli olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bunun da yalnızca mahallelere odaklanmak yerine makro bir bakış açısı gerektirdiğine dikkat çekti. Yenilenebilir enerji kullanmayı, biyoçeşitliliği korumayı, dayanıklılığı artırmayı ve ekonomiyi güçlendirmeyi ele aldığımız zaman şehri bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor ifadelerini kullanan Başkan Soyer, “Kentte gıda üretimini artırmak için kırsal alanların da planlanması gerekiyor. Bu nedenle, Cittaslow Metropol modelinin iki ayağı var: mahallelere odaklanmak ve bir bütün olarak şehirde politika ve stratejileri uygulamak” dedi.

Şehirlerin tasarımını ve işlevini değiştirme aşamasında karşılaşılabilecek zorluklara da değinen Tunç Soyer, insanların davranışlarını, zihniyetlerini değiştirmeyi hedeflediklerini başarılı olmak için kapsayıcı olmayı ve insanları bu değişime katılmaya teşvik etmeyi planladıklarını söyledi.

Temalar belirlendi

Cittaslow Metropol gereksinimleri için hazırlanan taslakta, “Toplum”, “İyi Yönetim”, “Kentsel Ekosistem”, “Ekonomi”, “Eko-Hareketlilik”, “Kentsel Dayanıklılık” ve “Herkes için gıda” temaları yer aldı. İzmir’de başlatılacak çalışmanın dünyadaki büyükşehirlere örnek olacağını belirten Soyer “Sonuçta şehir binalar ve yollar değildir, şehir insandır, insanları ve toplumu birlikte değiştirmemiz gerekiyor” dedi.