Kenti sağanak ve dolu vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Urla'da dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem aldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağmur ve dolu yağışı önceki gün saat 16.15 itibarıyla kentte başladı. Dolu yağışı nedeniyle Urla ve Menemen'de bazı vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem anlamaya çalıştı. Dolunun etkili olduğu Narlıdere ve Balçova'da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çiğli'de bir motosiklet sürücüsü yolda dönüş yapacağı sırada dengesini kaybederek suyun içine düştü. Sudan çıkan sürücü motosikletini kaldırıma götürürerek yola devam etti.

İlginç görüntüler

Kentte etkili olan yağış nedeniyle ilginç görüntüler oluştu. Bir vatandaş Bayraklı ilçesinde kaldırımda yağmur yağarken yere diz çökerek dua etti. Buca ilçesinde de bazı vatandaşlar caddedeki sudan etkilenmemek için bir hafif ticari aracın tamponuna basarak karşıya geçti. Bayraklı ilçesindeki Sevgiyolu'nda ise iş yerlerini su bastı.

Su baskınları oldu

Çiğli'de, zemin katta kalan birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken yetkililerden yardım istedi. Su baskını sonrası beyaz eşya dükkanı önündeki taşları kürekle temizleyen Oğuz Gümrükçü ( 21), "Durum bitik her yer su. İzmirgaz'in altyapı çalışması sonrası oluşan çukurlardan yağmurla beraber bütün taş toprak buralara aşağılara geldi, durum bu" dedi. Beyaz eşya bayii Mert Gümrükçü (27), iş yerinde su baskını yaşandığı belirterek, "Yağmur yağdı bütün su dükkanımıza iş yerlerimize girdi. Çevremizdeki birçok ev ve iş yerlerinde durum böyle. 150-200 bin TL masraf var. İzmirgaz asfaltlama yok, betonlama yok, açık şekilde bıraktı. Bu hale geldi" diye konuştu. Evine su basan Mehmet Bozkurt (57), "Su baskını sonrası evimde iş yerimde zarar gördü. Ne olacak halimiz bilmiyorum" dedi.

Duvar çöktü

Konak Anadolu Caddesi 1561 Sokak'ta, önceeki gün saat 18.00 sıralarında, güneşten korunmak için sokaktaki iki yapı arasına çekilen brandanın üzeri yağmur sularıyla doldu. Brandanın ağırlaşması sonucu bağlı olduğu duvar, ağırlığı taşıyamayarak çöktü. Gürültüyü duyan mahalleli durumu polise ve itfaiyeye bildirirken, park halindeki 5 araçta hasar meydana geldi. Olay sırasında hem araçlarda hem de sokakta kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Hasar tespit çalışmalarının ardından sokağın temizlenip araçların da kaldırılacağı öğrenildi.



