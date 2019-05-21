Kentin rotası Buca Akademi ile çiziliyor

Kenti ortak akılla yönetme hedefiyle yola çıkan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçenin geleceğine yön verecek Buca Akademi'yi hayata geçiriyor. Akademisyenlerden meslek odalarına, gazetecilerden sanatçılara, 56 kişilik uzman kadrosuyla kurulması için yola çıkan Buca Akademi, dört ana başlık altında kentin stratejisini belirleyecek.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın seçim öncesi projeleri arasında yer alan ve Buca'nın geleceğine ortak akılla yön verecek Buca Akademi projesi için ilk adımlar atılıyor. Geçerli ve doğru bilgiye duyulan ihtiyacı tamamlayarak, şeffaf ve ortak akılla yönetilen bir kent için çalışacak Buca Akademi için kollar sıvandı. Buca'ya yönelik proje, sorun ve araştırmaları kapsayacak olan ve "Kent Düşünce Merkezi "olarak kurgulanan Buca Akademi, uzun süreli çalışmaların ardından 23 Mayıs Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Ortak akıl ekibi

Erhan Kılıç başkanlığında toplanacak Buca Akademi bünyesinde; konularında uzman 26 akademisyen, 6 gazeteci, 1 rehber, 7 araştırmacı yazar, 3 müzeci küratör, 5 meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 kitapçı, 1 fotoğrafçı, 2 kamu görevlisi, 1 sanatçı ve 1 aktivist olmak üzere toplamda 56 kişi yer alacak.

4 ana başlık

Buca Akademi; kent tarihi ve arkeoloji, kültür ve sanat, ekoloji ve kentleşme olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalar gerçekleştirecek. Proje, dört ayrı konu başlığı, dört ayrı grupla ele alınarak Buca'ya dair bilginin araştırıldığı, üretildiği, sorgulandığı bir yer olacak.

Bilginin yeniden üretimi ve kullanımıyla ilgili bilgi merkezi olacak Buca Akademi, kentin geleceğini planlarken projelerde bütçenin en verimli şekilde kullanılmasının da yolunu açacak.