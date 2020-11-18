Kentsel dönüşümde Karşıyaka’ya müjde!

Karşıyaka Belediyesi, 1985 - 2002 yılları arasında inşa edilmiş binaların kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak örnek bir karara imza attı. İzmir’de ilk kez Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan plan notu doğrultusunda; bu kapsamdaki mevcut binaların kat kaybı olmadan yenilenmesinin önü açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 18.09.1985 tarihinde alınan kararla; Karşıyaka’nın da aralarında bulunduğu merkez ilçelerde inşa edilecek 6, 7 ve 8 katlı yapılara, plan kararı değişmeksizin 1 kat ilave hakkı verilmişti. Sonraki yıllarda binaların büyük çoğunluğu 'kat sıkıştırma' olarak bilinen bu haktan yararlanarak yapılırken, 2002’de yönetmelik değişiklikleri ile bu uygulama iptal edilmişti. Böylelikle, söz konusu yapıların dönüşümünde de ilave kat hakkı geçersiz hale gelmiş, imar planındaki kat sayısı geçerli kılınmıştı. Örneğin mevcut haliyle 7 katlı olan bir apartmanın kentsel dönüşüme girdiği takdirde 6 katlı olarak inşa edilebilmesi; uzlaşı ve hak sahipliliği konularında büyük sorunların yaşanmasına ve dönüşümün neredeyse imkansız hale gelmesine yol açmıştı.

Yürürlüğe girdi

Karşıyaka’da da ekonomik ömrünü tamamlamış birçok yapının ‘kat sıkıştırma’ yöntemi ile yapıldığı ifade edilirken; Karşıyaka Belediyesi bu binaların yenilenmesinin önünü açmak için yaklaşık bir yıl önce harekete geçti. Uzman ekipler tarafından yapılan analizler ve çalışmalar sonucunda hazırlanan plan notu, önce Karşıyaka Belediye Meclisi, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayından geçti. Bir aylık askı süreci sonrasında uygulama yürürlüğe girdi. Buna göre; 2002 yılından önce kat sıkıştırılarak inşa edilmiş olan ve kat sayısı yürürlükteki imar planlarında belirlenen kat adedinden 1 fazla olan mevcut yapılar, kat sayıları aynen korunarak yenilenebilecek. Kat yüksekliği 2,85 metreyi geçemeyecek, batar / asma kat yapılamayacak.

Kazanılmış hak

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremin, bina güvenliği konusunun önemini çok acı şekilde hatırlattığına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bir daha böyle acılar yaşamamak için gereken düzenlemeleri yapmak, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Karşıyaka Belediyesi olarak, son deprem felaketinden çok daha önce, ilçemizdeki eski yapıların yenilenmesinin önünü açmak için çalışmalarımıza başlamıştık. Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle, hazırladığımız plan notunu uygulamaya koyduk. Yaptığımız düzenlemeyle hiçbir şekilde yeni bir hak vermiyoruz, ilave kat hakkı tanımıyoruz. Sadece, vatandaşımızın kazanılmış hakkını koruyoruz. Bu kararın ilçemizdeki bina yenileme çalışmalarına büyük ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

Öncülük etti

Düzenleme hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Karşıyaka Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Nilüfer Bakoğlu Aşık da şunları kaydetti: “Girne, Atatürk Bulvarı ve sahil kesimi gibi Karşıyaka’nın pek çok bölgesinde, ilave kat hakkından faydalanarak yapılmış çok sayıda bina var. Önemli bir kısmı da ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve yenilemeye ihtiyaç duyulan yapılar. Yaşadığımız coğrafyanın deprem bölgesi olması dolayısıyla yenilemeyi teşvik etmek gerekirken, kat sayısının düşmesi dönüşümün önüne çok büyük bir engel koyuyor. Biz Karşıyaka'da bu engeli kaldırdık. Karşıyaka Belediyesi bu kararla İzmir'e öncülük etti. Örnek olmasını ve diğer ilçelerdeki bu ve benzeri sorunların süratle çözülmesini diliyoruz.”