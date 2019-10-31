Keser eski meslektaşlarını ziyaret etti

Sanatçı Mustafa Keser, 10 yıl taksicilik yaptığı İzmir'de, eski meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Keser eski meslektaşlarını ziyaret etti
31 Ekim 2019 Perşembe 12:12

 İzmir'de 1973- 83 yılları arasında taksicilik yapan Mustafa Keser, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Eski meslektaşlarıyla bir araya gelen Keser'e, oda tarafından üyelik belgesi hediye edildi. Direksiyon salladığı günleri unutamadığını söyleyen Keser, "Fuar Taksi Durağı'nda taksicilik yaptığım yılları unutmam mümkün değil. O hatıralarım canlandı, duygulandım. Taksici kardeşlerime bu güzel karşılama ve bana hazırladıkları sürpriz için teşekkür ediyorum" dedi. Oda Başkanı Celil Anık da, sanatçıyı aralarında görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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