KESİAD'dan kan bağışına destek

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), Kızılay İzmir Kan Bağışı Merkezi ile beraber bir kan bağışı kampanyası başlatıyor.

KESİAD'ın geleneksel hale getirdiği Perşembe Kahvaltısı toplantısında KESİAD üyesi sanayicilerle bir araya gelen Kızılay İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul bir sunum gerçekleştirerek kan bağışının önemini anlattı. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç ise Kızılay ile koordineli olarak fabrikalardan kan temini yönünde çalışma yapacaklarını söyledi.

Kampanyaların faydaları

Kızılay İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul, kanın hepimize lazım olduğunu belirterek kan bağışı projelerine her zaman açık olduklarını ve iş birliği yapmaya da hazır olduklarını ifade etti. 2005 yılında başlattıkları Güvenli Kan Temini ile İzmir ili içerisindeki 93 hastanenin 91 tanesinde tüm kan ihtiyacını karşılayacak seviyeye geldiklerini ifade eden Yurdakul, "İlçe meydanlarında, devlet dairelerinde, fabrikalarda, KESİAD ve KOSBİ bünyesinde ortak çalışmalar yapıyoruz. Okullarımıza giderek 'İzmir sana kanım feda projesi'ni geliştirdik. 2 yılda 50 bin ünite kan topladık okullarımızdan. O sebeple bu tarz kampanyaların faydası büyük. KESİAD ile ortak bir proje geliştirmekten de büyük memnuniyet duyarız" diye konuştu.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç ise kanın, bu hayati sıvının hepimize lazım olduğunu ifade ederek özellikle Ramazan ayında bağışların azaldığına dikkat çekti. Ramazan ayında düşen bağışları yukarıya çekebilmek için Kızılay ile ortak bir proje yürüteceklerini söyleyen Meriç, "Kızılay ile KESİAD ortak proje yapacağız. Ramazan ayında da devam edeceğiz, fabrikaların içine gideceğiz. Bu konuda fabrikalarını bize açacak olan sanayicilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.