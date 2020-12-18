K.F.C. Gıda’dan Menemen Devlet Hastanesi’ne 2 tane solunum cihazı ve 20 tane solunum cihazı kiti bağışı

Organik tarım yaptırdığı bölgelerde adil ticaret (FFL) felsefesini benimseyen, Türkiye’nin organik tarımda lider firmalarından olan K.F.C. Gıda, kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı üretim bölgelerinde Sosyal Sorumluluk Projelerini sürdürüyor.

K.F.C. Gıda, Covid-19 virüsünün pandemiye dönüşmesi sonrasında, virüse yakalanan insanların en çok ihtiyaç duyduğu sağlık cihazlarının başında gelen solunum cihazlarından iki tane alarak Menemen Devlet Hastanesi’ne bağışladı. K.F.C. Gıda solunum cihazı kitlerinden de 20 tane bağışladı. Solunum cihazı yoğun bakım ve öncesinde hayati tehlikenin atlatılmasında büyük rol oynuyor.

Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yalçın Yıldırım’ı makamında ziyaret eden K.F.C Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, solunum cihazlarını ve solunum cihazı kitlerini teslim etti. Başhekim Dr. Yıldırım’da, Celep’e teşekkür plaketi verdi.

Bakırçay havzasında yaptıkları üretimle 63 ülkeye, yıllık 60 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını dile getiren K.F.C Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Böylesine büyük bir katma değerin oluşmasında Bakırçay havzasında yaşayan ve bizimle çalışan insanlarımızın büyük katkısı var. Yapılan ihracatlardan elde edilen gelirin bir kısmını tekrardan üreticilerimiz ve yerel halkımızın yararına kullanılmak gerektiğine inanıyoruz. Pandemi döneminde virüse yakalanan vatandaşlarımızın yoğun bakım ve öncesinde hayati tehlikelerinin atlatılmasında büyük bir rol oynayan solunum cihazı ve solunum cihazı kitleri bağışının bu anlamda doğru bir hamle olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde üretim bölgelerimizden kazandıklarımızla, üretim bölgemize katkılarımız sürecek” diye konuştu.

Menemen Devlet Hastanesi’ne 2 adet solunum cihazı bağış törenine K.F.C. Gıda firmasını temsilen Satın Alma Müdürü Basri Karaorman, Satış Müdürü Güney Atalay ve Ziraat Mühendisleri katıldı. Ayrıca K.F.C. Gıda sözleşmeli üreticilerini temsilen, üzüm üreticileri Hakkı Sönme ve Mustafa Sucular törende yer aldı.