KHK'li akademisyen dava açtı: OHAL yok, etkisi var

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparken 'Barış İçin Akademisyenler' bildirisine imza atarak görevinden ihraç edilen Ayşen Uysal'ın görevine dönmek için açtığı dava İzmir Adliyesi'nde görüldü. Uysal, davanın kabul edilmesi için mahkeme heyetine çağrıda bulundu, "OHAL bitti ama etkisi sürüyor" dedi.

Doğancan Bingöl - Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken "Barış İçin Akademisyenler" bildirisine imza attığı gerekçesiyle OHAL'in son ihraç KHK'sı ile kamu görevinden ihraç edilen Ayşen Uysal'ın görevine dönmek için açtığı dava İzmir Adliyesi 6. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Davacı Ayşen Uysal savunmasında 13 yıl boyunca 9 Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığını hatırlatarak, "701 sayılı KHK'nın yayınlanmasının ardından buradaki görevim sona erdi" ifadelerini kullandı.

Uysal, 13 yıllık bu dönemde diğer arkadaşlarıyla beraber kurumun üniversite olmasına katkı sağladıklarını savunarak, şöyle konuştu:

"İhracımdan birkaç ay öncesine kadar rektör tarafından bütün üniversite personeline gönderilen teşekkür mesajlarını aldım. Özellikle uluslararası düzeyde üniversitenin bağlantılarını geliştirmekten kaynaklı olarak. Şu soruyu kendime soruyorum. Bu kadar takdir edilesi bir öğretim üyesiyken ne oldu da bir kaç ay içinde ismim başka arkadaşlarımla beraber KHK listelerine gönderildi? Bunun nedeni kamuoyunda da biliniyor zaten. Barış bildirisine imza attım. Ancak iki meselenin arasındaki bağlantıyı üniversite idaresinin ne kadar sağlayabildiğinden emin değilim. OHAL meselesi uluslararası düzeyde tartışılan bir mesele, çok yakında katıldığım bir toplantıda bu mesele masaya yatırılmıştı. Orada görüştüğüm kişilere şunu sordum; OHAL ne zaman başlar ve ne zaman biter? Kaldırıldığında mı biter ya da olağanlaşır mı? Aslında bu soruyu sizin heyetinizin dava vesilesiyle sorması gerektiğini kendi adıma düşünüyorum."

Davacı Ayşen Uysal'ın avukatı Arif Cangı müvekkilinin adına yaptığı savunmada, OHAL durumunda alınan tedbirlerin OHAL'in kalkmış olmasına rağmen devam ettiğini söyledi.

Bazı durumlar kabul edilebilir

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarılı olması durumunda müvekkilinin cezaevinde olacağını iddia eden Cangı, şunları söyledi:

"Başkalarına yapılanların haklı olduğunu demek istemiyorum. Ancak OHAL ilanı ve bu duruma ilişkin KHK'lar ile alınan tedbirler eğer darbe girişimini önlemeyi amaçlıyorsa tedbir niteliğindeyse bu ayrıntıyı atlamamamız gerekir. OHAL geçici bir tedbir dönemidir. Olağanüstü durumlarda yürütmeye yetkiler tanıyan tedbir dönemidir. Öbür taraftan devletin işleyişi, toplumsal hayatı düzenleyen normatif kurallar hala varlığını koruyor. OHAL döneminde bazı durumlardan vazgeçilmesi kabul edilebilir. Sonuçta darbe girişimine karşı mücadele veriyoruz denilebilir. Ama bunun bir sınırı olması gerekiyor. Eğer sürekli OHAL dönemi olacaksa onun da adının koyulması gerekiyor."

Yasamanın mecali yok

OHAL döneminin sona ermesinin ardından alınan tedbirlerin sorgulanması gerektiğini savunan Cangı, "Bu tür dönemlerde sorunu aşan Yasama, Yürütme ya da siyasettir. Ancak ne yazıkki ülkemizdeki durum bu yönde değildir. Yasamanın bu durumu aşma gibi bir mecali yok. Yürütmeyi bunu aşma niyeti yok. OHAL dönemindeki tedbirleri sürdürmek olağan hale getirme çabası var. Bunu aşmamız gerekir. Bu durumların aşılmasına yargı yardımcı olmalıdır. Sadece müvekkilimin haksızlığını ortadan kaldırmak değil. Aslında bu davada verilecek bir geri dönüş kararı diğer KHK'lılar için kıvılcım niteliği taşımaktadır. Tüm ülkede OHAL ilan edildi ve tüm ülkede 20 Temmuz itibarıyla kaldırıldı. Bunu unutmamak gerekir." diye konuştu.

Cangı, mahkeme heyetine seslenerek ülkenin olağan sürece geri dönmesini sağlayacak kararı vermesi gerektiğini söyleyerek, davanın kabulune karar verilmesi gerektiğini ifade etti.