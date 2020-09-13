Kibar'a son dokunuşlar!

Her mahalleye eşit ve nitelikli hizmet götürmeyi hedefleyen Karabağlar Belediyesi'nin, Kibar Mahallesi'nde projelendirdiği çok amaçlı tesise son dokunuşlar yapılıyor.

Projede gelinen aşamayı yerinde denetleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, pazaryeri uzay çatısının havalandırma boşluklarının membran örtüyle kapatılma çalışmalarını da inceledi. Modern mimarisi ve kapasitesiyle dikkat çeken düğün salonunu, yemekhanesinden gelin-damat odasına kadar gezen Başkan Selvitopu, bu mekânın bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt vereceğini vurguladı.

Başkan Selvitopu, "Kibar mahallemizin yanı sıra tüm bölgeye değer katacak tesise artık son dokunuşlar yapılıyor. Düğün salonundan pazaryerine, semt merkezinden taziye evine kadar birçok işlev barındıran bu tesisinin yapımını, pandemiye rağmen sürdürdük. Kibar tesisimizi gelecek haftalarda da hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin, hizmetleri yurttaşların ayağına götürme hedefi doğrultusunda yapımına başladığı projelerden biri olan Kibar Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisi, 3 kattan oluşuyor. Binanın en alt katı otopark olarak kullanılacak. Orta kat semt ve kültür merkezi, düğün salonu ve taziye evi işlevi görürken, uzay çatıyla örtülü üst kat ise pazaryeri olarak hizmet verecek.

Kibar Mahallesi'nde toplam 7 bin 200 metrekare inşaat alanını kapsayan proje, modern görüntüsüyle dikkat çekiyor.



