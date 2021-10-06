Kibar'da ilk nikahı Başkan Selvitopu kıydı

Karabağlar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ndeki çok amaçlı modern salonda ilk nikahı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu kıydı. Yaşamlarını birleştiren Meryem Akpınar ve Bayram Keçiyatağı adlı genç çifte ömür boyu mutluluk dileyen Başkan Selvitopu, "Salonumuz Karabağlar'a hayırlı uğurlu olsun" dedi

Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Adem Göktaş ve Sehriye Erik'in şahitlik ettiği, meclis üyelerinin de katıldığı nikahta Başkan Selvitopu, "Pırıl pırıl bu iki gencimizi uzun bir yolculuğa çıkarmış bulunuyoruz. Bu yolculuğun iyi günlerinde, kötü günlerinde yani her zaman birbirinizin yanında olmanız, birbirinizi desteklemeniz çok önemli. Sizlere ailenizle, dostlarınızla güzel bir yaşam geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

Başkan Selvitopu daha sonra, evlilik cüzdanlarını emanet ettiği genç çifte el işi oyma sandık armağan etti.

Nikahın sonunda anı fotoğrafı çektirildi.

Tamamı yakında açılıyor

Üst giriş katı modern pazaryeri, orta katı nikah, düğün ve toplantı salonu olarak yaşama geçirilen 3 katlı tesisin tamamı yakında hizmete açılacak. Şimdilik sadece nikah hizmetleri verililiyor. 300 kişilik düğün ve toplantı salonunun, ışık ve ses sisteminden havalandırmasına kadar her ayrıntısına dikkat edildi. Salonun girişinde gelin-damat odası, oda nikahlarının kıyılabileceği alan, takı bölümü de bulunuyor.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de, Eskizmir Zabıta Müdürlüğü'yle birlikte Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne taşındı.