Kibar pazaryeri hız kesmedi

Karabağlar Belediyesi, bir yandan koronavirüs salgınına karşı etkin ve sistemli bir mücadele verirken, diğer yandan yapımına başladığı projeleri de hızla sürdürüyor. Bunlardan biri olan Kibar Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisi’nde çalışmalar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor. Kibar Mahallesi’ne değer katacak ve vatandaşların pazaryeri, düğün salonu, taziye evi gibi bir çok ihtiyacını karşılayacak 3 katlı tesisin, en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kibar Çok Amaçlı Tesisi’ne giderek çalışmaları denetledi ve yetkililerden bilgi aldı. Tamamlanma aşamasına gelen çelik kontrüksiyon çatı yapımını inceleyen Başkan Selvitopu, pazaryeri, taziye evi, kültür ve semt merkezi, otopark olarak kullanılacak alanları da gezdi. Koronavirüs salgınına karşın Kibar Projesi’nin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Salgın nedeniyle kriz belediyeciliğine geçsek de temel projelerimizi de ihmal etmiyoruz. Bunlardan biri olan Kibar Çok Amaçlı Tesisi’miz, tamamlandığında bölgeye değer katacak. Vatandaşlarımızın bir çok farklı ihtiyacını karşılayacak şekilde hizmet verecek. Salgın günleri geçtikten sonra bu tür tesisleri Karabağlar’ın farklı mahallelerinde de yapmak için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Uzay çatı tamamlanıyor

Karabağlar Belediyesi’nin, hizmetleri yurttaşların ayağına götürme hedefi doğrultusunda yapımına başladığı projelerden biri olan Kibar Çok Amaçlı Tesisi, 3 kattan oluşuyor. Binanın en alt katı otopark olarak kullanılacak. Orta kat semt ve kültür merkezi, düğün salonu ve taziye evi işlevi görürken, uzay çatıyla örtülü üst kat ise pazaryeri olarak hizmet verecek. Kibar Mahallesi’nde toplam 7 bin 200 metrekare inşaat alanını kapsayan proje, modern görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bölgenin pazaryeri ihtiyacını giderecek tesis ayrıca özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği semt merkezlerinden birine de ev sahipliği yapacak.