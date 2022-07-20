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Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48’inci yıldönümü İzmir'de kutlandı

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48’inci yılında İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da katıldı

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48’inci yıldönümü İzmir'de kutlandı
20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48’inci yıldönümü nedeniyle İzmir’de de tören düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Vekili Adnan Zafer Bekçekaral, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mustafa Tarkan Gümüş, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Fatih Sezal, İstihkam Okulu ve Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, gaziler, şehit yakınları, rektörler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda emeği geçen herkesi anarak konuşmasına başlayan KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, “KKTC olarak her zaman yanımızda olan anavatan Türkiye’nin destekleri sayesinde dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Etiketler; #kıbrıs barış harikatı #izmir
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