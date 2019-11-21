Kıbrıs gazilerinin anıları kitap oldu

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi tarafından üç yıllık süreçte büyük emeklerle hazırlanan "Gazilerden Anılarla Kıbrıs" başlıklı kitap, Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Çarşı Kültür Merkezi'ndeki törene; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi yöneticileri, üyeleri ve aileleri ile ülkenin farklı kentlerinden gaziler ile birlikte Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, KKTC İzmir Başkonsolosu Servet Başaran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman ve Bayraklı Eski Belediye Başkanı Hasan Karabağ katıldı. Başkan Halil Taşçı, 45 yıl önce Kıbrıs'ta destan yazmış kahramanların unutulmaya yüz tutmuş anılarını üç yıllık bir çalışma ile derlemeye çalıştıklarını söyledi, "Tarihe not düşmek, bu değerli anıları gelecek nesillere aktarabilmek adına güzel bir kitap oldu" dedi.

Gazi oğluyum

Başkan Tugay da yaptığı konuşmada şunları söyledi: "En büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bugüne kadar, ülkemizi ve haklarımızı savunmak için gözünü kırpmadan canını ortaya koymuş, herkes en büyük takdiri, övgüyü ve onuru hak ediyor. Ben de Kıbrıs gazisi Topçu Asteğmen Cemal Tugay'ın oğluyum. 1974 yılında ben 7 yaşındayken babam askerdeydi ve ikinci Kıbrıs barış harekatına katıldı. O dönemi çok iyi hatırlıyor, verilen mücadelenin önemini çok iyi biliyorum. Kitaba emek veren, bu çok değerli belgeye katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum." Daha sonra Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, İzmir Valisi Erol Ayyıldız adına gazilere anı madalyalarını takdim etti.