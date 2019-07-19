Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz

Kıdem tazminatının fona devredilmesiyle ilgili tepkiler günden güne artarken CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da partisinin ilçe danışma kurullarında kendisine gelen sorular çerçevesinde işçilerin daha çok aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir! Unutma!" hatırlatması yaptı.

Beko, DİSK Genel Başkanlığı yaptığı dönemde de şiddetle karşı çıktığı en az 20 milyon işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatının fona devredilmesinin kayıplarını Karaburun, Güzelbahçe, Balçova CHP İlçe danışma kurulu toplantılarında gündeme getirdi. İşçilere, "Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, unutma!" diye seslenen Beko, konunun işçiler için büyük bir sıkıntı yarattığını ve tam olarak kayıpların neler olacağını bilmeleri gerektiğini belirtti.

CHP'li Beko, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanının yükseldiği bilgisini vererek, "4857 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlara her çalışma yılı için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 Temmuz 2019 öncesinde 6017 lira olan kıdem tazminatı tavanı, katsayı artışına bağlı olarak 362 lira artışla 6379 lira yükseldi. Buna göre iş sözleşmesi Temmuz-Aralık 2019 döneminde sona erecek olanlardan kıdem tazminatına esas ücreti 6379 lira ve üzerinde olanlar her çalışma yılı için 362 lira daha fazla kıdem tazminatı alacak. Ancak kıdem tazminatı Fon'a devredilirse 30 günlük ücret tutarı değil, 14 günlük ücret tutarı hesaplanacak. Yeni kıdem tazminatı miktarı şu anda aylık % 8,3 iken Fon'a devredilmesinden sonra % 3,8'e düşecek. Artık işçi, son aldığı ücret üzerinden değil, fona yatırılan prim miktarının yıllık ortalaması üzerinden tazminat alacak. Getirilmek istenen düzenleme ile fondan 15 yıl sonra parasını alabilecek asgari ücretli bir işçinin uğradığı zarar en az 7500 lira olacak. Ücreti daha yüksek olan işçilerin uğradığı zarar ise çok daha fazla olacak" ifadelerini kullandı.

Hak gaspı

Esas amacın, patronların işçileri işten çıkartma maliyetlerini düşürmek olduğunu hatırlatan Kani Beko, şunları dile getirdi: "İşçimizin kıdem tazminatları, yani ücretinin ödemesi sonraya bırakılmıştır. Sermaye için 'yük' olarak görülmektedir. Kıdem tazminatı fona devir adı altında gasp edilmek istenmekte. Bu gaspın içeriği şöyledir: Askere gidenler kıdem tazminatı alamayacak. Evlenen kadın işçi, bir yıl içinde işinden ayrılırsa tazminat alamayacak. İşyerinde bir yıllık kıdemi olan işçi, işten çıkarılırsa tazminat ödenmeyecek. Prim gün ve çalışma süresi koşulu nedeniyle işçi haklı bir nedenle işten ayrılsa dahi tazminat alamayacak. İşveren, ücret ya da ücret benzeri, ikramiye vs. ödemeleri zamanında yapmazsa, işçi ya duruma katlanacak ya da katlanmak istemeyip işten çıkarsa, kıdem tazminatı alamayacak. Yani işverenin ücret ödememesi bir anlamda cezasız kalacak. İşverenler istediği zaman, istediği şekilde iş şartlarını değiştirebilecek, işçiye ya kabul et ya da işten çık diyebilecek. Emeklilikte yaş şartını beklemek için işten ayrılan işçi tazminat alamayacak. İşten çıkarılma kolaylaştığı için sendikalaşma büyük darbe yiyecek. Esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı direnç azalacak. Tazminatın caydırıcı özelliği kaybolacak. Tazminattaki faiz ödemesi ortadan kalkacak. İşsiz kaldığı dönemde aldığı kıdem tazminatı bir anlamda işçinin geçim güvencesidir. Ancak fona devredildiğinde bu geçim güvencesinden mahrum kalacak. İşçi, ailesiyle birlikte açlığa, işsizliğe mahkum olacak. Çok düşük olduğu için yetmeyen işsizlik ödeneği, kıdem tazminatından mahrum kalan işçi ve ailesinin hiçbir ihtiyacını karşılamaya yetmeyecek."

Ortak mücadele çağrısı

Kıdem tazminatının işçinin 13'üncü maaşı olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, açıklamasını ortak tepki çağrısıyla tamamladı: "Bir kez daha tekrarlıyoruz ve her yerde hatırlatıyoruz: Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir! Kıdem tazminatı olmayanın iş güvencesi olmaz! Kıdem tazminatını leş kargalarına yedirmeyeceğiz! Tüm emekçileri, emek dostlarını, emekten, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan tüm güçleri ortak mücadeleye davet ediyoruz. Geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için mücadele etmek, ahlaki, sınıfsal ve siyasal bir görevdir. Emek, hak ve demokrasi mücadelesi verenler er ya da geç hep kazanmıştır! Biz de kazanacağız!"