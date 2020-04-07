Kılıç Ailesi’nin mutlu günü

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, ikinci kez baba olma heyecanı yaşadı. Başkan Kılıç’ın eşi Zuhal Kılıç, Lila isimli bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Kılıç Ailesi’nin mutlu günü
07 Nisan 2020 Salı 16:02

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ile eşi Zuhal Kılıç’ın ikinci kez bebek heyecanı yaşadı. Önceki gün Kent Hastanesi’nde gerçekleşen doğumla anne Kılıç bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne ve Lila bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Başkan Kılıç mutluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden, “Ailemize hoş geldin canım kızım, Lila” ifadesiyle paylaştı.  

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