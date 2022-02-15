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Kılıçdaroğlu havalimanında Dünya Şampiyonu olan Sıra Karakuş ile buluştu

15 Şubat 2022 Salı 09:28

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Bornova Belediyespor Kulübü sporcusu Sıla Karakuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonun dönüşünde İzmir Atatürk Havalimanı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu, milli sporcuyu kutlayıp 5 yaşından bu yana kendisine her türlü desteği veren Bornova Belediyesi’ne teşekkür ederek madalyasını taktı.

Sena Elçin Karakuş ile birlikte trampolin cimnastik kadınlar senkronda Türkiye’ye tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran Bornova Belediyespor Kulübü sporcusu Sıla Karakuş Azerbaycan dönüşü Adnan Menderes Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ailesi,  Bornova Belediyespor yöneticileri, antrenörleri ve sporcu arkadaşlarının yerini aldığı karşılamada, Türkiye’nin gururu olan milli cimnastikçiyi Buca Metrosu’nun temel atma töreni için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşturdu. Başkan İduğ, Kılıçdaroğlu’na Sıla Karakuş’un cimnastiğe 5 yaşında Bornova Belediyespor’da başladığını ve 13 yıldır aynı çatı altında spor yaşamına devam ettiğini anlattı. Böylesi sporcuların yetişmesi adına verilen desteğin çok değerli olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milli sporcuyu kutladı, madalyasını taktı ve çiçek verdi. Dünya Şampiyonu sporcu ise sürpriz karşılamanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, Kılıçdaroğlu ve kendisine her zaman destek olan Başkan İduğ’a teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Sıla Karakuş’u kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.     

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #sıla karakuş #dünya şampiyonu #chp
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