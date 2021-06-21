Kılıçdaroğlu İzmir'e geliyor. 4 açılışa katılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi ve 364 yeni otobüs 25 Haziran Cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı törenle hizmete girecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İki yıldır tohumlarını attığımız projeler meyvelerini vermeye başladı” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 944 milyon liralık yatırımla kente kazandırdığı 3 tesis ve 364 otobüsün hizmete alımı için geri sayım başladı. Tamamlanan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Havuz İzmir, İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi ile İzmir ulaşımına güç katmak için satın alınan otobüsler, 25 Haziran Cuma günü törenle hizmete giriyor. Açılışlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak. Kılıçdaroğlu aynı gün ülke genelinde tek kalemde yapılan en büyük otobüs ihalesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 364 yeni otobüsün hizmete alım törenine de katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu gururun tüm İzmir’in olduğunu söyleyerek, “İki yıldır tohumlarını attığımız projeler meyvelerini vermeye başladı. Cuma günü dört büyük yatırımımızı Genel Başkanımızın katılımıyla hizmete alacağız. İzmir’e hizmet ediyoruz, İzmir’e hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Açılış maratonu



Kılıçdaroğlu sabah 10.30'da Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin açılışını yapacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 13.00'da Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Havuz İzmir'in açılış törenine katılacak. Açılış maratonunun bir sonraki adımı ise Sasalı’daki İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi olacak. 14.30’daki açılışın ardından saat 16.00’da Fuar İzmir'de 364 yeni otobüsün hizmete alınması töreni düzenlenecek.

İzmir'in katı atıkları elektrik ve gübreye dönüşüyor



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çöpün kaynak olarak ekonomiye kazandırılması politikası doğrultusunda İzmir'de katı atıklar elektrik ve gübreye dönüşüyor. Küçük Menderes Havzası'nda yer alan Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır ilçelerine hizmet edecek Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi de Ödemiş'te 350 milyon liralık yatırımla tamamlandı. Günlük bin 600 ton katı atık işleme kapasitesi ile dünya ölçeğinde ilk sıralarda yer alan tesiste 116 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda saatte 20 MW elektrik ile günde 100 ton gübre üretilecek. Tamamen kapalı olarak kurulan, doğal kaynakların korunmasını sağlayacak çevre dostu tesiste mekanik ayırma, biyometanizasyon üniteleri, kompost üretim, elektrik enerjisi üretim üniteleri ile modern bir laboratuvar bulunuyor. Tesise gelen atıklar ayrıştırılacak, ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayinde hammadde olarak kullanılacak, organik atıklardan enerji ve gübre üretilecek.

Hem sporcuya hem yüzme öğrenmek isteyenlere



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme sporunu teşvik etmek, bu spor dalı ile uğraşan profesyonel takımları desteklemek için 15 milyon 593 bin liralık yatırımla kente kazandırdığı Havuz İzmir, Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisinde yer alıyor. Yüzme, sualtı ragbisi, sutopu ve triatlon sporcuları ile her yaştan İzmirliye hizmet verecek yarı olimpik yüzme havuzu, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda engelli dostu ve çevreci bir yapı olarak inşa edildi. 25 metre boyunda, 12,90 metre eninde ve 4 metre derinliğindeki yüzme havuzunda 125 kişilik bir tribün, yüzmeyi öğrenenler için çırpınma havuzu ve zindelik (fitness) salonu da yer alıyor. Geceleri özel bir görüntüye sahip olan binanın cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanıldı. Çatısında yer alan güneş panelleri ile tesisin elektrik ihtiyacının da bir kısmı sağlanıyor.

İzmir Tarımı Türkiye'ye örnek olacak



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi de açılacak. İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda iklim değişikliği nedeniyle gelecekte yaşanabilecek kuraklığa karşı toplumu bilgilendirmek ve tarımda doğru yöntemleri uygulamalı olarak anlatmak amacıyla 8 milyon 281 bin liralık bütçeyle kuruldu. Kent tarımının markalaşması için ARGE ve ihracat biriminin de olacağı merkez, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “HORIZON 2020” programı kapsamında hazırladığı ve Avrupa Birliği’nden 2 milyon 300 bin euro hibe aldığı “Doğa Esaslı Çözümler” projesinin önemli halkalarından biri olarak hayata geçirildi. 2 yıl boyunca izleme yapılarak projenin etkileri ölçülecek ve Avrupa Birliği Komisyonu’na rapor olarak sunulacak. Merkezde halkı ve çocukları bilgilendirmek için eğitim salonu, laboratuvar ve tarım kütüphanesi yer alıyor. Binanın dışında ise iklim değişikliğinin tarıma etkilerini gösteren uygulama seraları kuruldu. Bölge gezilirken ziyaretçilere iklim değişikliğinin etkileri anlatılacak. Alanda arılar ve böcekler için uzun uçuşlar sırasında dinlenmelerine olanak sağlayacak 10 adet böcek evi (polinatör evi) de oluşturuldu. Bin metrekare alana yayılan üç serada ise 2080 yılına kadar oluşabilecek kuraklığa karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlar görsel olarak bilgilendirilecek. Merkezde üretici eğitimi, sertifikasyon, kuraklık risk analizleri, paketlemelerde tasarım desteği hizmeti verilecek, doğa esaslı çözümler ve topraksız tarım uygulamaları anlatılacak.

Halkın kazancı 242 milyon lira



İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunun 3'te birini yeniledi. Ülke genelinde tek seferde en büyük alıma imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi 570 bin liralık yatırımla 160'ı körüklü, 204'ü solo 364 otobüs satın aldı. Kamu kaynakları verimli kullanılarak, çevreye duyarlı motor altyapısına sahip, engelli kullanımına elverişli, bisiklet taşıma aparatı ve USB portları bulunan otobüslerle kent içi ulaşım daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Devlet Malzeme Ofisi'nden alınması durumunda peşin olarak 762 milyon liraya alınacak bu otobüslerin ücreti, borç ve vade farkı olmaksızın 5 yıl eşit taksitlerle ödenecek. Yüzde 18’lik KDV istisnası da dahil edildiğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, otobüsleri alırkenki kazancı yaklaşık 242 milyon TL oldu. Ayrıca sözleşme kapsamında beş yıl boyunca yedek parça ve bakım-onarım hizmeti de ücretsiz alınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi son iki yılda toplam 674 milyon liralık yatırım yaparak 4'ü engelli yurttaşların kullanacağı şekilde tasarlanan 451 otobüsü filosuna dahil etti.