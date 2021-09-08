Kılıçdaroğlu İzmir'e geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir programının ilk durağı Konak olacak. Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nü ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un iki buçuk yıl içinde Toros'tan Yenişehir'e, Karataş'tan İkiçeşmelik'e, ilçenin dört bir yanında tamamladığı 12 projenin açılışını tek noktadan gerçekleştirecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük İzmir programının ilk gününde Konak Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Köyü'nü de ziyaret edecek. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un iki buçuk yıl içerisinde tamamladığı on iki projenin toplu açılış töreni için Konak'a gelen Kılıçdaroğlu, ilçenin dört bir yanındaki yatırımların açılışını tek noktadan gerçekleştirecek. Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde yapılacak toplu açılış töreni 10 Eylül Cuma günü saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

Batur: Onur duyuyoruz

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, pandemi, deprem ve yaşanan diğer doğal afetlere rağmen iki buçuk yıl içerisinde tamamlanan on iki projenin açılış heyecanını Konaklılarla paylaşmasından onur duyduklarını belirten Başkan Batur, "Ankara Genel Merkezdeki ziyaretimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu açılışlarımızı gerçekleştirmek üzere davet etmiştik. Pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalan açılışlarımızı Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. Törenimize tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

On iki hizmet noktası hazır

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un daveti üzerine Konak'a gelen Kılıçdaroğlu, Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryeri, Roman Kültür Merkezi, Yenilikçi Öğrenme Merkezi, Konak Gençlik Destek Merkezi, Mübadele Parkı ve Mübadele Heykeli, Kahramanlar Kapalı Pazaryeri, Yemişçizade Köşkü, 7/24 hizmet verecek Konak Belediyesi İzmir Milli Kütüphane Karataş Şubesi, Gültepe Spor Kompleksi, İkizevler Semt Merkezi ve Minikler Konağı'nın açılışını gerçekleştirecek.