İZMİR 9 EYLÜL'Ü BÖYLE KUTLAYACAK
İZMİR 9 EYLÜL'Ü BÖYLE KUTLAYACAK
0
HAPİSHANEDE YANGIN: 41 ÖLÜ
HAPİSHANEDE YANGIN: 41 ÖLÜ
0
GÖZTEPE'NİN YENİ TRANSFERİ
GÖZTEPE'NİN YENİ TRANSFERİ
0
YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
0

Kılıçdaroğlu İzmir'e geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir programının ilk durağı Konak olacak.  Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nü ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un iki buçuk yıl içinde Toros'tan Yenişehir'e, Karataş'tan İkiçeşmelik'e, ilçenin dört bir yanında tamamladığı 12 projenin açılışını tek noktadan gerçekleştirecek

Kılıçdaroğlu İzmir'e geliyor
08 Eylül 2021 Çarşamba 10:06

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük İzmir programının ilk gününde Konak Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Köyü'nü de ziyaret edecek. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un iki buçuk yıl içerisinde tamamladığı on iki projenin toplu açılış töreni için Konak'a gelen Kılıçdaroğlu, ilçenin dört bir yanındaki yatırımların açılışını tek noktadan gerçekleştirecek. Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde yapılacak toplu açılış töreni 10 Eylül Cuma günü saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

Batur: Onur duyuyoruz

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, pandemi, deprem ve yaşanan diğer doğal afetlere rağmen iki buçuk yıl içerisinde tamamlanan on iki projenin açılış heyecanını Konaklılarla paylaşmasından onur duyduklarını belirten Başkan Batur, "Ankara Genel Merkezdeki ziyaretimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu açılışlarımızı gerçekleştirmek üzere davet etmiştik. Pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalan açılışlarımızı Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. Törenimize tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

On iki hizmet noktası hazır

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un daveti üzerine Konak'a gelen Kılıçdaroğlu, Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryeri, Roman Kültür Merkezi, Yenilikçi Öğrenme Merkezi, Konak Gençlik Destek Merkezi, Mübadele Parkı ve Mübadele Heykeli, Kahramanlar Kapalı Pazaryeri, Yemişçizade Köşkü, 7/24 hizmet verecek Konak Belediyesi İzmir Milli Kütüphane Karataş Şubesi, Gültepe Spor Kompleksi, İkizevler Semt Merkezi ve Minikler Konağı'nın açılışını gerçekleştirecek. 

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #kılıçdaroğlu izmir #chp #konak belediyesi
Önceki Haber
Üzüm üreticisi şokta! Fiyatlar enflasyonun altında kaldı
Sonraki Haber
İki tren kafa kafaya geldi! Faciadan dönüldü
İzmir 9 Eylül'ü böyle kutlayacak
İzmir 9 Eylül'ü böyle kutlayacak
0
Başkan Soyer'den 9 Eylül mesajı: 99’uncu kez aynı gurur ve heyecanla
Başkan Soyer'den 9 Eylül mesajı: 99’uncu kez aynı gurur ve heyecanla
0
Soyer müjdeyi verdi: 100. yılda açacağız
Soyer müjdeyi verdi: 100. yılda açacağız
0
İzmir'de silahlı kavga: 1'i bebek, 12 kişi yaralandı
İzmir'de silahlı kavga: 1'i bebek, 12 kişi yaralandı
0
İzmir'de ehliyet soran polise bıçak çeken kişi...
İzmir'de ehliyet soran polise bıçak çeken kişi...
0
Başkan Kılıç’tan Tunç Soyer’e “metro” teşekkürü
Başkan Kılıç’tan Tunç Soyer’e “metro” teşekkürü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.