Kılıçdaroğlu Karabağlar'da çok sayıda tesisin açılışını yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Ekim Pazar günü, Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan çok sayıda kültür, bilim, eğitim ve sosyal tesisin açılışını yapacak. Ayrıca Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Uzundere'de yaşama geçireceği Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin temelini atacak

Karabağlar Belediyesi'nin, ilçenin daha modern hale gelmesi ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla farklı yerlerde yaptığı tesisler tamamlandı. Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde bulunan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi, Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Nasreddin Hoca Bilim ve Kültür Merkezi, Aydın Mahallesi'ndeki Mobilya Akademi, Esenyalı Mahallesi'rdeki Özdemir Sabancı Parkı, Limontepe Mahallesi Masal Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi, şimdiden kente değer kattı.

Bu tesislerin tamamının açılışı, Uzundere Rekreasyon Alanı'nda 24 Ekim Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından törenle yapılacak. Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin temelinin de atılacağı tören saat 11.30'da başlayacak.



Başkan Selvitopu'dan çağrı



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm vatandaşları törene katılmaya çağırarak, “Mütevazı bütçemizi yerinde kullanarak bu büyük projeleri kentimize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Hepsi birbirinden önemli ve farklı işlevlere sahip tesisler vatandaşlarımızın hizmete ulaşmalarını kolaylaştıracak. Bizleri de modern Karabağlar hedefimize daha fazla yakınlaştıracak. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı törene davet ediyorum. Karabağlar'ı geleceğe taşımak için aynı anlayış doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Programda hangi tesisler var?

Atatürk ve Gençlik Merkezi'nin temeli atılacak:

Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki 32 dönüm üzerinde yapımına başlanan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin maliyeti, yıllara göre 100 milyon lirayı bulacak. Merkezde resmi spor karşılaşmaların oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar olacak. Açık alanda, 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası, 3 açık basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunacak.

İki ana bölümden oluşan spor salonlarında da, ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alacak. 9 dönüm üzerine oturacak binada ayrıca, sporcular için kondisyon / antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası, acil müdahale odası olacak.

Tesis, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması; spora yönlendirilmeleri için önemli bir amacı yerine getirecek.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi:

Tahsin Yazıcı Mahallesi’nde bulunan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir’in en büyük kültür ve sanat merkezlerinden birisi olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapılan merkez 4 kattan oluşuyor. 6 bin 600 metrekare alana sahip merkezde çok amaçlı tiyatro salonu, otopark, taziye salonu, mescit, derslikler, kafeterya, spor salonu, eğitim salonları, çocuk oyun odası, seminer odası, çocuk ve gençlik danışma merkezi, nikah ve konferans salonlarıyla düğün salonu yer alıyor. Merkez yaklaşık 18.5 milyon liraya mal oldu.



Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi :



Karabağlar Belediyesi’nin, çocukları bilim, kültür ve sanatla çok özel bir ortamda buluşturmak amacıyla projelendirdiği Uzundere'deki Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. İzmir Kalkınma Ajansı’nın da yapımına destek verdiği merkez, “uzay”, “havacılık” gibi bir çok başlık altında gerçekleştirilecek sergilere ev sahipliği yapacak. Merkezde, bu sergilerin yapılacağı çok işlevli salon, çocukların etkileşimle öğrenip eğlenebilecekleri atölyeler, kütüphane, kafeterya, teras ve ebeveyn salonu yer alıyor. Müzik-ritim, çizim-boyama, kes-yapıştır, yerleştirme sanatı (enstalasyon), bilim ve teknoloji, doğa ve çevre atölyeleri bulunuyor. Ayrıca tiyatro, kukla, bale ve müzik gösterilerinin yapılacağı Nasrettin Hoca Sahnesi yer alıyor. Merkez yaklaşık 6.7 milyon liraya mal oldu.

Kibar Belediye Hizmet Kompleksi:



Karabağlar Belediyesi'nin kente kazandırdığı Kibar Hizmet Kompleksi'nin üst giriş katı modern pazaryeri. Orta katı nikah, düğün ve toplantı salonu olarak yaşama geçirildi. Yaklaşık 350 kişilik düğün ve toplantı salonunun, ışık ve ses sisteminden havalandırmasına kadar her ayrıntısına dikkat edildi. Salonun girişinde gelin-damat odası, oda nikahlarının kıyılabileceği alan, takı bölümü de bulunuyor. Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de, Eskizmir Zabıta Müdürlüğü’yle birlikte Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne taşındı. Tesis yaklaşık 14.5 milyon liraya mal oldu.

Mobilya Akademi:



Türkiye’nin önemli mobilya üretim ve satış merkezlerinden biri olan Karabağlar’da, sektörün nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesinde büyük rol oynayacak Mobilya Akademi de tamamlandı. Karabağlar Belediyesi’nin, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) işbirliğiyle yaşama geçirdiği merkez, işlevselliği ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. İzmir Kalkınma Ajansı’nın da yapımına (İZKA) maddi destek verdiği Mobilya Akademi 120 kişilik çok amaçlı salonun yanı sıra, 4 eğitim odası, atölyeler, idari ofisler, kafeterya ve otopark bulunuyor. 3 katlı merkez yaklaşık 7.5 milyon liraya mal oldu.

Limontepe Mahallesi Masal Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi :



Karabağlar Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Limontepe Mahallesi Masal Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi, önemli bir işlev görecek. Bölge halkının ihtiyaçları gözetilerek yapılan merkez 4 katlı ve 650 metrekarelik kullanım alanına sahip. Maliyeti de yaklaşık 1.6 milyon lira.



Özdemir Sabancı Parkı:



Esenyalı Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin en büyük yeşil dokularından Özdemir Sabancı Parkı, baştan sona yenilendi. Karabağlar Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu park, yeni spor ve çocuk oyun alanlarına, yürüyüş yoluna, otomatik sulama sistemine kavuştu. Parkı çevreleyen duvarların bordür ve kaplama taşları tamamen değiştirildi. Parktaki tüm ağaçların budama ve bakımları gerçekleştirildi. Vatandaşların beğenisini toplayan park düzenlemeleri yaklaşık 1.3 milyon liraya mal oldu.