Kılıçdaroğlu: “Karşıyakalılara selam ve sevgiler”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu: “Karşıyakalılara selam ve sevgiler”
16 Temmuz 2019 Salı 10:29

Yaklaşık 3 aylık görev süresinde yaptıklarını, başlayan ve başlayacak olan projelerini anlatan Tugay, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının görevlerini iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını söyledi. Tugay Kılıçdaroğlu’na “Size Karşıyakalıların selamını getirdim” derken, Kemal Kılıçdaroğlu da, “Memnun oldum. Karşıyakalılara selam ve sevgilerimi iletin” diye konuştu. Tugay CHP Genel Başkanı’na ziyaretin anısına Latife Hanım Köşkü maketini takdim etti.

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