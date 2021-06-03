Kılıçdaroğlu Selçuk'ta konuştu: Söz veriyorum hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı açıldı. Açılış töreninde Selçuk halkına seslenen Kılıçdaroğlu, “moralinizi bozmayın” ve “bana güvenin” mesajı verdi. AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının tehlikede olduğunu belirterek “Bağımsız olmayan bir ülkenin üretim damarları kesilmiş demektir. Siyasi bağımsızlığımızı ekonomik bağımsızlığımızla taçlandırmak zorundayız” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Doğaya uyumlu üretim ile herkes için sağlıklı, besleyici ve erişilebilir gıdayı mümkün kılmak, üretici ve tüketiciyi buluşturmak; kadın, tarım ve tarihi bir araya getirmek amacıyla hayata geçirilen Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açıldı. Açılış törenine CHP Lideri’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’li milletvekilleri, CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

“Karar vermek zorundayız”



Açılış töreninde alandaki gençlere seslenen Kılıçdaroğlu “Şundan emin olun kesinlikle motorları maviliklere süreceğiz. En ufak bir endişe duymayın” dedi. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Her birimiz tek tek düşünüyoruz ne olacak bu memleketimin hali diye. Sizden bir isteğim var sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülke babalarımız ve dedelerimiz tarafından kurtulmuşsa en zor koşullarda bağımsızlığı sağlamışsa, Osmanlı’nın kaçırdığı sanayi devrimini yakalamışsa bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Beraber birlikte omuz omuza kadın erkek yaşlı genç çalışacağız dolayısıyla Türkiye’nin tarımda da, sanayide de vasat bir düzeyde olduğunu biliyorum. Kötü yönetiliyoruz. Türkiye bir aile şirketi gibi yönetiliyor. Yönetilemez. Adaletle bilgiyle erdemle yönetilmesi lazım. Bunlar olunca Türkiye’yi büyüteceğiz. Avrupa’nın tüm ülkeleri 83 milyonu kim doyuracak diye bekliyor. Biz dünyanın parasını ödüyoruz batını egemen güçlerine... Unutmayın, Konya’dan küçük Hollanda’nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. Türkiye 20 milyar dolar. Neyimiz eksik. Soru şu: Hollanda’dan neyimiz eksik? Her şeyimiz daha fazla. Dağlar, toprak, güneş daha fazla. Bizler tüm bunları düşünerek karar vermek zorundayız” açıklamalarında bulundu.

“Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız”



“Seçim istiyoruz. Neden? Vatandaşların daha ağır bir yükle karşı karşıya kalmalarını istenmiyoruz” diyerek konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, “Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Bu tabloyu düşünmemiz lazım. Geleceğimizi düşünmemiz lazım. Bizler üretebiliriz; gençlerimiz var. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Umudu, geleceği dışarıda aradığını söylüyor. Neden, Türkiye kötü yönetildiği için…. Umutsuzluğa kapılmayın. Bunları tamamını çözeceğiz yapacağız. Elimiz mahkum yapacağız. Sizlerle, halkımızla beraber yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Dostlarımız kim; dostlarımız manav, kasap, apartman görevlisi, muhtar, belediye başkanı, memurlar, emekliler, gençler… Tamamıyla birlikte Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız. Gücümüz, aklımız, bilgimiz var. Düşünerek yol almak zorundayız. Aklımızı kullanmak zorundayız. Allah’ın verdiği en değerli hazine akıldır” dedi.

“Soruyoruz 128 miyar dolar nereye gitti?”



Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği “Merkez Bankası’nın parasının nereye gittiği sorulur mu?” sözlerini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Soruyoruz ya 128 miyar dolar nereye gitti diye. Dünyanın tüm ülkelerinde sorulur. Sorulmayan ülkede insanların ağzına bant çekilmiş demokrasi yok demektir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını nasıl savunacağız. Hepsini çözeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar sizden isteğim sabırlı olabilir. Taşkın baskın yapabilirler ama hepimiz dikkatli olacağız. Sandık bugün gelecek yarın gelecek Türkiye’de demokratik yollarla bir dikta yönetimine son vereceğiz. Başarı, dünya siyaset tarihine bir armağan olacak. Demokratik yollarla dikta yönetimine son vermek örnek olacak. Baskı var, şiddet var bilgilendirme yok, soru bile soramıyor. O zaman yapacağımız sandığı beklemek. O sandık gelecek. ‘Sakın ha CHP’li belediyeler oy vermeyin’ diyordu, ‘Yardımları keserler’ diyorlardı. Ankara için teröristler su faturalarını düzenleyecek… Ama bu halkın feraset duygusuna güveniyorum. Yetkilendirdiler mi, yetkilendirdiler. Ankara’yı, İstanbul’u, Mersin’i, Adana’yı aldık. Şimdi başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazıyorlar. Oturup kalkıp CHP’li belediyelere dua etsinler. 5 maskeyi dağıtamadılar. En büyükten en küçüğe kadar belediyelerimiz 24 saat çalıştı. Bizim bir özelliğimiz var; biz ailemiz için değil halkımız için çalışırız. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye için çalışırız. Yeri geldiğinde kendimizi feda etmeyi de biliriz. Ben yanmasam sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…” diye konuştu.

CHP iktidarında çocuklar aç yatağa girmeyecek



Engelleri aşarak halkla kucaklaşacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Sosyal yardımlar hiç kesilmedi. Saraya ve şürekası bir ülkeyi yönetiyor… Asgari 2800 civarında biz ne yapıyoruz asgari ücret en az 3 bin 100 lira. Onları veremediğiniz biz veriyoruz. Tüm engellere rağmen veriyoruz. Demek ki çalışırsanız, kul hakkını korursanız yolsuzluk yapmazsanız olur. Türkiye zengin bir ülke. Biz bunun beraber çözeceğiz. Sözüm söz. Her evde bereket huzur olacak. Nerede olursa olsun hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir aile ben yoksulum bu topraklarda demeyecek. Bunun sözünü veriyorum. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bunu asla unutmayın. Hiçbir aile benim gelirim yok demeyecek. Gerekse asgari gelir güvencesini sağlanacak. 21’inci yüzyılda Türkiye’de çocuklar yatağa aç mı girer. İnsanlar açlıktan intihar ediyor. Bu Türkiye’nin ayıbı değil mi? Türkiye’yi bu ayıptan kurtaracağız. Beraber, birlikte yapacağız. Kararlıyım. Çiftçi arkadaşlarım unutmasınlar Ziraat Bankasını çiftçiye hizmet eden banka haline getireceğiz. Halk bankasını esnafa hizmet eden banka haline getireceğiz. Çiftçiye her türlü destek verilecek. İktidara geldiğimiz çiftçimizin kredi faizlerini sileceğiz.. Elin oğlunun faizlerini siliyorsun çiftçiyi neden silmiyorsun. Zarar eden kim çiftçi esnaf, sanayici, kobici... Türkiye bunu kaldırmaz. Kaldıramadığı için biz bu düzene son vereceğiz Ecevit’in dediği gibi insanca ve hakça bir düzen kuracağız. Peygamberimiz’in söylediği gibi, komşumuz açken biz uyumayacağız. Devleti yönetenler uyumayacak. Türkiye’nin neredeyse aç yoksulluk sınırın altında kalıyor, Saray’dakiler sefahat içinde… Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Bunu sonlandıracağız” şeklinde konuştu.

Moralinizi bozmayın, bana güvenin



Vatandaşlardan kendisine güvenmelerini talep eden Kılıçdaroğlu, “Bu düzeni, kararlılıkla inançla düzelteceğim. Kamu görevlileri devletin işini yapacak. Siyasi partinin memuru polisi subayı olmaz, bunlar ayrıdır. Devleti güçlendirmemiz saygın kılmamız lazım. Devlet ürettiği zaman güçlü olur. Dünyada ses getirir. Bunların hepsini yapacağız. Moralinizi bozmayın. Büyük sıkıntılar var ama bunları aşmaya biliyoruz. Rehberimiz Atatürk. Neyi hedef gösterdi bize? Atatürkçülüğü de bize yanlış öğretiyorlar… İki temel yapı vardır: Biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki, ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ der. Bu siyasi bağımsızlık söylemidir. İkincisi ekonomik bağımsızlık. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılmadıkça… Türkiye bugün Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirildiyse ekonomik bağımsızlık tehlikededir. Üretmek değerlidir. Üretmekten değerli bir şey yoktur. Tarlada fabrikada sanatta kültürde üreteceksiniz. Üretim sihirli bir sözcüktür. Bağımsız olmayan bir ülkenin üretim damarları kesilmiş demektir. Siyasi bağımsızlığımızı ekonomik bağımsızlığımızla taçlandırmak zorundayız. Fasulye, saman mı et mi üretemiyoruz. Tarımı desteklediğimiz andan itibaren çiftçimiz tüm Ortadoğu’yu Avrupa’yı besler. Bunu yapacağız. Bir şeyi daha unutmayın, Allah’ın izniyle iktidara geldiğimizde tarım yapılıyorsa o köye mutlaka bir tane ziraat mühendisi görevlendireceğiz. Hayvancılık yapılıyorsa bir tane veteriner görevlendireceğiz. Bunları yapacağız. Dışarıda işsiz var çalışmak istiyor tarlalar var üretmek istiyor ama siyaset buna izin vermiyor. Bu siyaset anlayışını yok edeceğiz… Güzel ve görkemli Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Soyer’den iktidara tarım üzerinden eleştiri



Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün İzmir Tarımı politikalarına güç kazandıracağını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Türkiye’deki tarım politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Soyer, “Küresel pandemi, günbegün daha da yoğun hissettiğimiz iklim krizinin etkilerini ve yakın gelecekte en temel sorunların başında su krizi, tarım ve sağlıklı gıdaya erişim gibi meseleler olacağını, tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi. Üzerinde yaşadığımız bu güzel topraklarda üretim yapmanın ve topraklarımızın bize sunduğu nimetlere sahip çıkmanın önemini, tükenen su kaynaklarımızın yaşamsallığını, bu süreçte bir kez daha kavradık.16 yılda ülkemizde 3 milyon 500 bin hektar arazi, tarım dışına çıktı. Bu rakam son 30 yıl için 5 milyon hektar araziye ulaşıyor. Bu miktarın içinde özellikle buğday ekim alanı olan 3 milyon hektarın yok olması, günümüzde buğday ve saman ithalatının temel sebebidir. Ülkemizde tarımın içine düştüğü bu çıkmaz, kendiliğinden olmadı; aksine bilinçli bir tercihin sonucu. Son 20 yıl içerisinde uygulanan yanlış politikalar neticesinde; ekonomik, toplumsal ve ekolojik açıdan üç ana sonuç doğmuş durumda. Bir; ekonomik açıdan: Türkiye’nin gıda güvenliği ve kırsal ekonominin geleceği, ciddi tehdit altına girdi. İki; toplumsal açıdan: Tarım alanları ve sektörü yerli ve küçük üreticinin elinden, büyük ve küresel tarım şirketlerine geçti. Kent ve kır yoksulluğu oluştu. Üç; ekolojik açıdan: Türkiye’nin su kaynakları, günbegün yok olmaya yüz tutarak toprağın kuraklaşması hızlandı ve ekosistemimiz çöküntüye uğradı” diye konuştu.

İzmir’den başlayarak yerli ve milli bir tarım politikasını inşa edeceklerini dile getiren Başkan Soyer, “İzmir Tarımını, Türkiye'de bugüne kadar uygulanan tarım politikasından ayıran iki temel fark; kuraklıkla ve yoksullukla mücadeledir. Ülkemizde suyumuzun yüzde 77’si, tarım için kullanılıyor. Biz İzmir Tarımı ile ekonomik değeri yüksek ve suyu az tüketen stratejik ürünleri destekleyerek tarımda harcanan suyu, yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Kuraklığa karşı çiftçimizi ve şehrimizdeki milyonları koruyor, içme suyu kaynaklarımızı teminat altına alıyoruz. İzmir Tarımı’nın yoksullukla mücadeleyi de amaçlıyor. Biz tarımı, sadece tarlada başlayıp tarlada biten bir faaliyet olarak görmüyoruz. İzmir Tarımı ile bunun çok ötesine geçiyoruz. Lojistiği, paketlenmesi, ürünlerin işlenmesi, markalaşması, satışı, ihracatı, Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri ile tarım sektörünün tüm ayaklarını bir bütün olarak destekliyoruz. Başka Bir Tarım Mümkün vizyonumuz ve İzmir Tarımı; köylümüzün alın terine sahip çıkmak, kuraklık ve yoksullukla mücadele etmek, adil ve doğaya saygılı bir üretim yaparak işsizlik, enflasyon ve adaletsizliği sona erdirmek, hakça paylaşmak, sağlıklı, güvenilir ve ucuz gıdaya erişimi sağlamak gibi pek çok yönüyle İzmir’den başlayarak ülkemize yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz politikalar bütünüdür” açıklamalarında bulundu.

Yatırımlar sermayedarlara değil, geleceğe



Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü ilçeye kazandırmaktan dolayı büyük bir heyecan yaşadığını belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de “Nasıl büyük bir heyecan içinde olduğumu size anlatmam mümkün değil. Çok büyük bir heyecan. Sayın Genel Başkanımızın burada olması ve Efes Selçuk’ta ilk defa kadın belediye başkanına inanan halkın ve çalışanların en büyük projemizde bizleri onurlandırdınız. Öyle ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutabilecekleri verimli, modern merkezleri kurma hedefiyle tohum merkezi, tarım müzesi, toprak okulu, üretici pazarı, uygulama plantasyon alanları ve seraları ile birlikte tam anlamıyla yeni bir yaşamı desteklemek için buradayız. Belki çok büyük projelerimiz olmayabilir ama insanların kalbine dokunacak ve çocuklarımızdan başlamak üzere geleceğe ciddi projelerimiz var demiştik. Göreve gelmeden önce belki çok büyük projelerimiz yoktu ama ‘Biz birkaç sermayedara değil, yatırımımızı geleceğe yaparız’ demiştik, sözümüzü tuttuk. Cumhuriyet döneminin köy enstitülerinden ilham aldık. Toprağa dair eğitimleri uygulamalı olarak vereceğimiz toprak okulu ile aile tarımını desteklediğimizi ve gelecek nesile emanet ettiğimizi belirtmek isterim” dedi.

Güçlü bir Türkiye için



Yerli tohumu fide haline getirip üretici ile buluşturup alım garantisi verdiklerini ifade eden Sengel, “Bundan sonra ücretsiz bir şekilde toprak analizi yapılacak ve çiftçilerimiz toprağın neye ihtiyacı var ona kulak verecek. Efes Selçuk Belediyesi olarak park ve bahçelerimizin çevresel tüm atıklarını kompost gübreye çeviriyor ve onları tekrar üreticiye vererek yerel tohumdan oluşan fidelerin onlar tarafından yetişmesini sağlıyoruz. Efes Selçuk’ta kadınlarımızı vitrinde tutmaktan yana değil, kadın kenti olan Selçuk’ta kadınlarımızı sosyal, ekonomik hayatta ve aile içinde güçlü ve özgür tutuyoruz. Geçmişten günümüze tarımı herkese anlatmak istiyoruz. Halkın içine girmediği, dair olmadığı hiçbir organizasyon başarıya ulaşmamış diyoruz. Bu gücü doğuran esasında halkın kendisidir. Bizler gıda egemenliğini savunuyor, halk ile birlikte yepyeni bir gelecek için Türkiye Cumhuriyeti’nin fabrika ayarlarına geri dönmesi için üreten ve güçlenen bir Türkiye için çalışıyoruz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çocuklarımıza umut ve kararlılığı emanet ediyoruz. Bizler biliyoruz ki yaşam toprakta filizlenir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel alandaki Atatürk Anıtı önünde temsili nar kırdı. Ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Efes Tarlası Yaşam Köyü içinde yer alan Plantasyonlar, Toprak Okulu, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, Köy Enstitüleri Anı Odası, Küçük Çiftçiler Odası, Toprak Kütüphanesi, Tohum Merkezi ve serayı gezdi. Ayrıca Selçuk halkının ilgisiyle gerçekleşen açılış programında Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Grubu ve Kent Korosu renkli görüntüler sahneledi.