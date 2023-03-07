Kılıçdaroğlu, sokağa kapıyı açtı

Her fırsatta kendi sorunlarının çözüm adresinin TBMM olduğunu söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi başkanı Evren Laçin'e Kılıçdaroğlu balkon konuşmasından yanıt verdi: "Meclis'e kimler aday olacak derseniz; Ekmeğini çöpten çıkaran, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim çaylarını içtim. İşte o insanlar aday" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün 6 partinin genel başkanlarının ortak mutabakatla 134. Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla yaptığı ilk konuşmada sokak emekçilerine de yer verdi. İzmir'den otobüslerle CHP Genel Merkezi önüne giden ve Kılıçdaroğlu'na destek veren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin ile seyyar satıcıdan, kağıt toplayıcısına kadar bir çok alanda hizmet veren üyelerin açtığı '13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu' pankartı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gözünden kaçmadı.



SOKAĞI İŞARET ETTİ

Ortak mutabakatın açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünden kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin, özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim" dedi. Konuşmasına "Sevgili halkım, kimler aday biliyor musunuz?" diyerek devam eden soran Kılıçdaroğlu, sokak emekçilerinin açtığı pankarta doğru bakarak, "Ekmeğini çöpten çıkaran, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim çaylarını içtim. İşte o insanlar aday" dedi.



"MECLİS ÇATISI ALTINDA ÇÖZELİM"

13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının kendilerini oldukça mutlu ettiğini kaydeden İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi başkanı Evren Laçin ise şunları söyledi: "Ülke genelindeki 6.5 milyon sokak emekçisi için adeta bir bayram yaşıyoruz. Uzun zamandır kendi sorunlarımızı yine kendimizini çözebileceğini fakat bunun için gerekli kurullar ve kurumlarda olmamız gerektiğini dile getiriyorduk. Çünkü damdan düşenin halinden yine damdan düşen anlar. Sayın Kılıçdaroğlu bizleri sorunlarımızın son bulacağı, artık kaçmak zorunda kalmayacağımız ve kayıt altına alınacağımız bir düzen için umutlandırdı. Bizler de TBMM çatısı altında elimizden gelen her desteği vereceğiz. Bize güvendiği ve sorunlarımızı duyduğu için 13. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gönülden teşekkür ediyoruz."