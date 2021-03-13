Örnekköy'de ikinci etap kapsamında yapılacak 170 konut ve işyerinin temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi değiştireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Nerede olursa olsun bir insanımız yaşıyorsa devlet sosyal devlet olarak onun yanında olacak. Herkesin asgari bir gelir güvencesi olacak. Biz sosyal demokratız, biz vatandaşımız için çalışıyoruz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğü Örnekköy'de ikinci etap kapsamında yapılacak 170 konut ve işyerinin temeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları, partililer ile vatandaşlar yer aldı.

Gençler başımızın tacı

Gençlerin 'Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu' sloganları eşliğinde kürsüye çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Motorları maviliklere süreceğiz kaptanı da sizler olacaksınız. Önümüzde seçimler olacak 6 milyon 300 bin genç sandıkta oy kullanacak. Türkiye'nin geleceğini gençler belirleyecek. Barışı, huzuru gençler getirecek. Umudumuz güvencemiz gençler. Her zaman her ortamda gençler başımızın tacıdır" dedi.

"Başkanlarımız tarih yazıyor"

'Türkiye'nin pek çok sorunu var' diyerek konuşmasını sürdüren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Emekçinin, esnafın, apartman görevlisini sorunu var. Türkiye hemen hemen bir sorunlar yumağı halinde... Ama bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi CHP'nindir. Bu ülkenin geleceğini en mutlu olacağınız şekilde şekillendirecek parti CHP'dir. Kimseyi dışlamıyoruz, ötekileştirmiyoruz, herkesi kucaklıyoruz. Herkesin sorununa talibiz ve sorununu çözeceğiz. Bu ülkede herkesin yüzü artık gülmeli. Herkesin işi aşı olmalı. Belediye başkanlarımızla martın sonu bahar olacak demiştik ve oldu. Şimdi ikinci büyük bir adımımız var; yerel yönetimlerimizin gösterdikleri performansla bu adımı atacağız, dostlarımızla atacağız. Bu güzel ülkeye demokrasiyi, cumhuriyeti, özgürlüğü, hakkı, hukuku, adaleti getireceğiz. Kadın erkek arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini getireceğiz. Kadına şiddete son verdireceğiz. Birinci adımı belediyelerimiz atıyor. Yerel yönetimlerimiz önemli adımlar atıyor. Olağanüstü çalışıyorlar. Her bir belediye başkanımız tarih yazıyor. Bizi suçladılar dediler ki; 'Sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin, gelirlerse yardımlar kesilir, hizmet yapmazlar' dediler. Şu anda şu gerçeği görüyoruz; Türkiye'nin her coğrafyasında görev yapan belediye başkanlarımız tüm baskılara engellemelere rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Tüm belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"İnsanları ayrıştırmayız, kucaklarız"

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Kentlerde yaşamanın da kendine göre zorluğu ve güzelliği var. Kentte yaşıyorsanız, mahalle kültürünün kaybolmamasını istersiniz, doğayla barışık bir kentte yaşamak istersiniz, kentsel dönüşüm yapılırken tüm bu güzelliklerin korunmasını istersiniz. Belediye başkanlarımız bu ilkelere dikkat ediyorlar. Kentin merkezinde rantı yüksek olan yerleri kentsel dönüşüm yapıyorsanız, oradan önce orada yaşayanların faydalanması lazım. Belediye başkanlarımız bunu yapıyorlar. Sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, kültür merkezleri, okullar, kreşler göreceksiniz. Kentte yaşamanın tüm olanaklarından kardeşlerimiz yararlanmış olacak. Pek çok yerde kentsel dönüşüm yapılıyor. Kentsel dönüşümden daire sahibi olacak kişilerin başka bölgelere sürüldüğünü görmeyeceksiniz, oradaki ranttan o insanların yararlandığını göreceksiniz. Kentsel dönüşümde güvenin, güvencenin sağlandığını göreceksiniz. Vatandaş müteahhitle karşı karşıya gelmeyecek. Beton ormanları görmeyeceksiniz. Ağaçları yeşillikleri göreceksiniz. Huzur içinde gezeceksiniz. Biz CHP'yiz biz insan için çalışırız, insan odaklı çalışırız. İnsanları ayrıştırmayız, kucaklarız. Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşıyorsa yaşasın tüm insanlarımızın başımızın üzerinde yeri var. İnsanlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bu hizmeti sizin ayağınıza getiren, yaşanabilir kentler oluşturan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kentler engelliler için de yaşanabilir olmalıdır, engelli evine mahkum edilmemelidir. Başkanlarımız bu konuya da dikkat ediyorlar. Kentlerde sadece biz yokuz bizim dışımızda da canlılar var. Onlara da hepimiz saygı göstermeliyiz. Başkanlarımızın çalışma felsefeleri bu" diye konuştu.

Türkiye'yi değiştireceğiz

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "2023'te seçim olacak diyorlar, daha erken diyorlar. Ne zaman olursa olsun önümüze sandık geldiğinde bu hizmetleri her vatandaşa götürmek için sizlerden destek istiyoruz. Huzuru, bereketi, barışı getireceğiz. Her evde bereket, huzur olacak. Bir ekonomi paketi açıkladılar, işsizliği çözeceğiz diye tek kelime yok. Üniversiteyi bitirmiş biri halde yakaladı beni, 'işsizim burada çalışıyorum' diyor. Hak ediyor mu? Bu tablo onun kusuru mu? Hayır. O çalıştı ve okudu. Niye işsiz? Birileri 3-4 maaş alırken bir kişi neden işsiz? O sorun sadece onu değil, o sorun çevresini de üzüyor. Bize güveneceksiniz. Bize güvenin! Biz Türkiye'yi değiştireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Nerede olursa olsun bir insanımız yaşıyorsa devlet sosyal devlet olarak onun yanında olacak. Herkesin asgari bir gelir güvencesi olacak. Biz sosyal demokratız, biz vatandaşımız için çalışıyoruz."

Dönüşümde üç temel ilke

İzmir'de dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla; "dönüşümün uzlaşma esaslı olması", "dönüşümün yerinde gerçekleştirilmesi" ve "dönüşümün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesi ve garantörlüğünde gerçekleşmesi" olmak üzere üç temel ilke doğrultusunda hareket ettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde 18 hektar, Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde 32 hektar, Konak Ege ve Ballıkuyu Mahallesi'nde 55 hektar, Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahallesi'nde 122 hektar, Çiğli Güzeltepe Mahallesi'nde 21 hektar olmak üzere toplamda 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bu 6 bölgede şimdiye kadar; hak sahiplerinden 345 bin metrekare tapu devri aldık. Yaklaşık 1000 bağımsız bölümün anahtar teslimini yaparak mülkiyet tapusu ile hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 200 bağımsız birimin inşaatını başlattık. İZBETON ile 1000 bağımsız birimin yapımı için protokol imzaladık. 1218 bağımsız birimin kat karşılığı ihalesini yaptık. Yaklaşık 4 bin 600 bağımsız bölümün de tüm uzlaşma, devir, tapu ve imar uygulamalarını tamamlayarak yapım ihalesine hazır hale getirdik" diye konuştu.

Hızlandık tıkanıklığı aştık

30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremin, en büyük önceliğin kentsel dönüşüm olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Başkan Soyer, "Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmak için İzmir Büyükşehir Belediyemizin şirketlerinin de ihalelere katılması için karar aldık. Büyükşehir Belediyemizin iştiraki İzbeton'un sürece dahil olmasıyla birlikte 2016 yılından bu yana kentsel dönüşümde yavaşlayan süreci hızlandırarak piyasada yaşanan tıkanıklığı aşmış olduk. Bu çalışmaların bir parçası olarak bugün Örnekköy'de; ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarda konut ve işyerinden oluşan toplamda 1200 bağımsız birimin yapım işi için bir araya geldik. Bölge sakinlerinin tamamına yakını ile uzlaşıyı sağladık, sözleşmeleri yapıp tapularını aldık. 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda etaplar halinde devam eden projemiz tamamlandığında; toplamda 3 bin 520 adet konut ve 338 adet işyeri inşa etmiş olacağız. Proje kapsamında bu alanda 4 bin 200 metrekare kapalı alanı olan iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesis binası ve sosyal alanlar yapılacak. Projeyle aynı zamanda bu alana, 68 bin metrekare yeşil alan kazandırılacak" dedi.

Soyer şöyle devam etti: "Bunun haricinde, Ege Mahallesi'nde de yıllardır mahallelinin ve İzmir halkının beklediği dönüşümü başlattık. Ege Mahallesi'nde 418 milyon, Örnekköy'de ise 520 milyon liraya mal olacak projelerle, sadece iki yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar lira ihale bedeli olan kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmış olduk.Bu vesileyle bugün Örnekköy 2, 3 ve 4'üncü etaplarında başladığımız çalışmaların Örnekköy'de yaşayan hemşehrilerimize ve tüm İzmir'e hayırlı olmasını diliyor; bu mutlu günde katılımıyla bizleri onurlandıran Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, tüm çalışma arkadaşlarımıza, tüm parti yöneticilerimize, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum."

Kentsel dönüşüme hız verdik

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay da, "30 Ekim'de büyük bir acı yaşadık. Deprem, yitirdiğimiz canlarla biz de büyük bir üzüntü bırakırken bir taraftan da kentsel dönüşüm çalışmalarına en öncelikli ihtiyaç olarak bakmamıza sebep oldu. Yıllardır kentsel dönüşümde örnek bir duruş gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi depremde de bir taraftan tüm İzmirlilerin ihtiyacına koşup yaralarını sararken bir taraftan da vatandaşın hakkını gözeterek yerinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve ekibine yürekten teşekkür ediyoruz. Tunç başkanımızın öncülüğünde başlatılan büyük yenilenme ve onarım sürecinde üzerimize düşeni yapacağız. Dönüşüm sürecinde hemşerilerimizle paydaşlık içinde bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Hiçbir zaman yalnız yürümeyeceğinizi, bizlere verdiğiniz sorumlulukla sonuna kadar mücadele edeceğimizi bilmenizi isterim" açıklamasında bulundu.