Kılıçdaroğlu’ndan İzmirli depremzedelere müjde

İzmir’de 30 Ekim Depremi Proje Alanı Mağdurları Platformu üyeleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelerin uzun süredir beklediği emsal artışı konusunda müjde verdi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de 30 Ekim Depremi Proje Alanı Mağdurları Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Bayraklı’da proje alanında gerçekleşen buluşmaya Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel , İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekilleri ve depremzedeler katıldı. Depremzedeler adına konuşan 30 Ekim Depremi Proje Alanı Mağdurları Platformu Sözcüsü Avukat Nilsu Karaman Aktarıcı, depremzedeler arasında ayrıştırma yapıldığını belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na taleplerini iletti.



“Emsal artışı için ne gerekiyorsa yapacağız”

Depremzedelerin haklarının korunması için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar yanlarında olacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Asla sizi yalnız bırakmayacağız. İlk günden beri nasıl yalnız bırakmadıysak bundan sonra da bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimizde, Deprem Daire Başkanlığı kurduk, İzmir’in deprem bölgesi olduğunu düşünerek hazırlık yapmamız gerektiğini düşündük. Çok yoğun bir çalışma başlattık. Hasar ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı ama en önemlisi son çadırı 30 Kasım’da söktük. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda tüm İzmir seferber oldu. Halkımız depremzedelere sahip çıktı, Türkiye’ye örnek bir deprem sonrası dönemi yaşandı. Bununla iftihar ediyorum. Buradaki hasarların giderilmesi ile ilgili biz ne yapabiliriz dedik. İzmir’in röntgenini çekmek üzere dev bir proje başlattık. Tüm İzmir’i tarayıp sondajlar yapıp, mevcut diri fay hatlarının tespitini yaparak nerede problem var neresi güvenlidir diye herkesin bilmesini sağlayacak bir çalışma yapıyoruz. Türkiye’de böyle bir proje bu kadar kapsamlı daha önce yapılmamış. Bayraklı’daki konutların deprem güvenlik karnesini çıkarıyoruz. Yaşadığımız şehirde güven duygusu içinde yaşamamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu yaparken imar mevzuatıyla uygun olmayan çözümler üretmek zorunda kalacağımızı fark ettik. Tablo aslında çok büyük hak kayıplarına yol açacak bir tabloydu. Korunması gereken alanlarla ilgili düzenleme yaptık. İlçe belediyelerimiz tespit edip belirledi, biz de onayladık. Mevcut durum neyse mevzuata rağmen aynen yapılmasına olanak verdik. Yani emsal artışını bir biçimde böylece vermiş olduk. Uzunca süredir gelen talepler sonrasında da Genel Başkanımızın da talimatıyla ada ölçeğinde veya geniş ölçekte artırarak emsal artışı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu mevzuatın acilen değişmesi lazım. Bina ya oturulur ya da oturulmaz, az-orta dendiğinde kafa karışıyor. Çözümü devlet getirmek zorunda. Bayraklı Belediye Başkanımız ve ben emrinizdeyiz” diye konuştu.

“Gerekirse yapılacak değil, yapılacak”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Söylediklerinizin tamamında haklısınız. Bir deprem olduğunda, sosyal devletin hareket geçip gereğini yapması, mal kayıplarının karışlaması lazım. Sizlere kağıt imzalatıp borcunuzu söylemiyorsa o devlet, sosyal devlete karşıdır. Sosyal devlet vatandaşının yanında olan devlettir. Tüm depremzede kardeşlerime seslenmek isterim; hakkınızı arayın, hakkınızı aradığınız sürece yanında olacağız. Evlerinizin metrekaresi, kat sayısı düşürüldü, bir sürü sıkıntı var. Şu soru çok önemli. Zar zor ev sahibi olmuşum, zar zor emekli oldum, sosyal devletin bana yardımcı olması lazım ama bir kağıt imzalatıyorlar, ‘senin evini yapacağız ama borçlandıracağız’ diyorlar. İyi de ben emekli maaşımla, asgari ücretle bunu nasıl ödeyeceğim. Sosyal devletin bunu karşılaması gerekiyor. Bu konuda İzmir milletvekillerimizin verdiği kanun teklifleri var, görüşülmesi bekleniyor. Görüşüldüğünde siz de göreceksiniz kimler depremzedelerden yana, kimler değil. Kat yükseklikleri konusunda Sayın Tunç başkan, eğer vatandaşımız bunu ödeyemiyorsa başka yollardan karşılamak gerekiyorsa ve kat yüksekliği isteniyorsa ’gerekirse yapılacak dediniz’ gerekirse değil, yapılacak! Burada yüksek binalar yapılıyor değil mi? Diğerleri niye yapılmıyor? Onlar engel çıkarırsa bütün İzmir onlardan hesap sorar. Engel bizden kaynaklanmasın. İzmir milletvekillerinin bu konuda kanun teklifleri var, o zaman siz de gerçekleri göreceksiniz. Kat yükseklikleri konusunda Sayın Tunç Başkan eğer vatandaşımız bunu ödeyemiyorsa, bunun için kat yüksekliği gerekiyorsa sizden isteğim, gerekirse yapılacak değil, yapılacak deyin. Burada yüksek binalar yapılıyor değil mi, diğerleri neden yapılmıyor? Vatandaş ne istiyorsa biz onu yapacağız” şeklinde konuştu.