Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek Karabağlar’da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyarette Başkan Selvitopu, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yenilenen imar planları, kentsel dönüşüm başta olmak üzere pek çok konuda Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.

İlk olarak pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Başkan Selvitopu, Koronavirüs ile mücadeleyi iki aşamada değerlendirdiklerini belirterek ilk olarak toplum sağlığına yönelik alınması gereken önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Selvitopu ikinci olarak da belediye çalışanlarının sağlığına yönelik önlemler aldıklarını, buna yönelik çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Başkan Selvitopu, bu konuda hazırladığı raporu da Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sundu.

Geleceği planladık

Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerinde riskli alan da dahil ilçedeki yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanın imar planlarının tamamlandığını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Belediyemiz örnek bir çalışmayı tamamlamış oldu. Bu planlamayı yapmamızdaki amaç gelecek kuşaklara karşı temel görevimiz olmasındandır. Bunun tarihi yönü olması da budur. Bunları yapmazsanız kenti geleceğe taşıyamazsınız. Bunun bizim tarafımızdan yapılması da ayrıca gurur tablosudur. Türkiye’deki örnek uygulamayı Karabağlar Belediyesi olarak gerçekleştirdik.” Dedi.

540 hektarlık riskli alan

Başkan Selvitopu 540 hektarlık alana ilişkin de bilgilendirmelerde bulunarak, 6306 Sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre 540 hektarlık alanda Cennetçeşme, Yüzbaşı Şerafettin, Umut, Özgür, Devrim gibi 13 mahallenin riskli alan ilan edildiğini ifade etti ve kentsel dönüşümde yerel yönetimlerin de yetkilendirilmesi, söz sahibi olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Selvitopu, kentleri geleceğe taşıyacak olan birimlerin yerel yönetimler olduğunu ve yerel yönetimlerin işin odak noktasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Üniversite planındaki konut alanları iptal

Üniversite alanı için yaptıkları itirazın mahkemeler tarafından haklı bulunduğunu söyleyen Selvitopu, “Üniversite alanı olarak belirlenen kısmın imar planı kesinleşti. Orada konuta ayrılan 42 hektar alanın imar planı yargı kararıyla iptal edildi. Yani yargı orada konut yapılmasını doğru bulmadı” dedi.

Ziyarette Poligon Deresi’ne ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Başkan Selvitopu, 200 hektarlık alandaki yeşil dokunun korunması gerektiğini belirterek gelecekte askeri alanın taşınması halinde buranın rekreasyon alanı olarak, değerlendirilerek Karabağlar ve İzmir halkının hizmetine sunulması gerektiğini ifade etti.

Amaç kırsal kalkınma

Selvitopu, Karabağlar’ın önemli bölgelerinden Kavacık’ta yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgilendirme yaptı. 3 yıllık uğraşın ardından Kavacık Üzümü’ne coğrafi işaret aldıklarını ve Kavacık Üzümü’nü dünyaya tanıtmak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Selvitopu, Avrupa Birliği’nin coğrafi işaretini almak için de yola çıktıklarını ifade etti. Ayrıca “Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi” hakkında da detaylı bilgi sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Selvitopu’na başarı diledi. Ziyarette Başkan Selvitopu, Kılıçdaroğlu’na Kavacık Üzümü ile Kavacık Kadın Kooperatifi’nin ürünlerinden hediye etti. Başkan Selvitopu, Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ile Veli Ağbaba’yla da bir görüşme gerçekleştirdi.

