Kilo vermek için başladığı sporda şampiyon oldu

İzmir'de, sakatlandığı için amatör olarak oynadığı futbolu bırakan Emrah Yeşilyayla (38), hızla kilo almaya başlayınca vücut geliştirmeye yöneldi. 54 kilo verdikten sonra vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu ve dünya 7'ncisi olan Yeşilyayla, "Bazı antrenörler parmağım olmadığını bilmez. Bu olaydan 3 ay sonra şampiyon oldum. Avrupa ve dünya şampiyonu olana kadar devam edeceğim" dedi

Tekstil atölyesinde son ütücü olarak çalışan Emrah Yeşilyayla, 2004-2006 sezonunda Torbalı Belediye Spor'da amatör futbol oynarken sakatlık yaşadı. Çapraz bağları koptuğu için futbolu bırakmak zorunda kalan Yeşilyayla, 127 kiloya kadar çıktı. Kilo vermek için 16 yıl önce vücut geliştirmeye başlayan Yeşilyayla, zamanla kendisini geliştirip, antrenörlük sertifikası aldı. 31 Mart-4 Nisan'da Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde kendi kategorisinde, 73 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başaran Yeşilyayla, yeni hedefleri olduğunu söyledi.

Vücut geliştirme sporunu çok sevdiğini ve kendisini geliştirmeye devam ettiğini anlatan Emrah Yeşilyayla, "Amatör futbol oynarken bir sakatlık yaşadım ve çapraz bağlarım koptu. Futboldan soğuduğum için sporu bırakmıştım. 127 kiloya kadar çıktım ve o halimden sıkılınca spora başlama kararı aldım. Vücut geliştirme sporunu sevip, devam ettim. Bu yıl Antalya'da yapılan yarışmada şampiyon oldum, milli takıma seçildim ve Barselona'ya gittim. Dünya 7'ncisi olarak döndüm" dedi.

Spora başlarken tek amacının kilo vermek olduğunu dile getiren Yeşilyayla, gram hesabıyla ve hep kaliteli beslenmeye özen gösterdiğini vurguladı. Yeşilyayla, "Bir tekstil şirketinde son ütücüydüm. Zor bir işti ama işten çıkıp, her gün spor salonuna gidiyordum. Saat 23.00'e kadar antrenman yapıp, 06.30'da kalkarak mesaiye başlıyordum. Bu tempo 7 yıl sürdü. Daha sonra antrenörlük belgemi aldım ve bunu meslek edindim. Vücut geliştirmeyle ilgili çok sayıda kurs ve seminerlere katıldım. Bu da bana şampiyonluk getirdi" diye konuştu.

'KAZA GEÇİRDİM, SOL PARMAĞIM KOPTU'

Fazla kiloları nedeniyle sosyal yaşantısının azaldığını ve tepkilerle karşılaştığını dile getiren Emrah Yeşilyayla, 6 ay içinde 87 kiloya düştüğünü belirterek, yağ kütlesi gidince kendisini yeniden keşfettiğini anlattı. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Yeşilyayla, "Mart ayındaki yarışmadan önce salonda bir kaza geçirdim ve sol işaret parmağım koptu. Parmağımı kurtaramadılar. Bana ait olan salonda koşu bantlarının bakımını yapıyordum, bir dalgınlık sonucu elimdeki bezi silindir yakaladı ve parmağım koptu. 35 gün hastanede yatıp, çıktım. Yılmadım, usanmadım ve çalıştım. Bazı antrenörler parmağım olmadığını bilmez. Bu olaydan 3 ay sonra şampiyon oldum. Avrupa ve dünya şampiyonu olana kadar devam edeceğim" dedi.