Kimliğini unuttu, anne azarı yedi

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) bir erkek öğrenci kimliğini unuttuğu için alınmadı.

Kimliğini unuttu, anne azarı yedi
16 Haziran 2019 Pazar 12:30

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, ülke genelinde saat 10.15'te başladı.
İzmir'de bulunan Atatürk Lisesi'nin okul bahçesinde bir anne, telefonda konuştuğu oğlunu kimliğini unutarak sınava giremediği için azarladı. Oğlu ile telefonda konuşan anne, "Bir senen gitti. Teşekkür ederim, çok duyarlısın. Giremeyeceksin sınava. Televizyonlarda millete gülüyorduk geç kalıyorlar diye, şimdi sen kimliğini unutuyorsun, biz gülünç duruma düştük" dedi.


Kaynak: DHA
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