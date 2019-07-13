Kimse partimizin geleceği ile ilgili ahkam kesemez

Yaklaşık üç ay önce göreve gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bir yandan ilçe teşkilatları ve partisinin kurucuları ile buluşmalarını sürdüren Sürekli, şimdi de mahalle başkanları ile bir araya geliyor.

Başkan Sürekli'ye göre mahalle başkanlığı, genel ve yerel siyasetin en önemli yapı taşı. Daha öncekilerde de olduğu gibi 2024 yılında başarının ve hizmetin kapılarını aralayacak olan da onların gücü. Geçen seçimleri değerlendirerek, önemli mesajlar veren Sürekli, kimse seçim sonuçlarını önüne koyarak partimizin geleceğiyle ilgili ahkam kesemez. Biz dimdik ayaktayız” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli teşkilat buluşmalarını sürdürüyor. Yerinde ve birebir paylaşımları tercih eden Başkan Sürekli, partisinin kurucu üyeleri ve kanaat önderleri ile tüm ilçelerde gerçekleştirdiği buluşmaların ardından mahalle başkanları ile bir araya gelmeye başladı. Balçova, Kemalpaşa, Menderes, Gaziemir, Torbalı ilçelerinin bölge ve mahalle başkanlarıyla toplantı yapan Sürekli, siyaset ve hizmet yolculuğunda mahalle başkanları çok önemli bir misyonu olduğunu belirttiği konuşmasında bu görevin mihenk taşı niteliğinde olduğunu ve kendisinin de siyasete bu kademelerden başladığını söyledi. Sürekli sözlerine şöyle devam etti;

"Siyasi teşkilatlarda iki etkin ve önemli görev vardır. Mahalle başkanları ve ilçe başkanlığı. Çünkü onlar uç beyidir. Yani vatandaşı doğrudan dinleyen, onların hayatını birebir yaşayan makamlardır. Onlar için görev soluksuzdur, 7-24'tür. İyi biliyorum, çünkü Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Nihat Zeybekçi'nin de dediği gibi 'Yaptım da geldim'. "

Emeğin ve vefanın partisiyiz

Mahalle başkanlarının sorun ve önerilerini alarak görüş alışverişinde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti’nin emeğin ve vefanın partisi olduğunu vurgulayarak, kendi siyasi geçmişinden de örnekler verdi. Başkan Sürekli, “Mahalle başkanlıkları ve ilçe başkanlıkları hizmet zincirinin en kritik ve meşakkatli görevleridir. Herkes işine gider, evine gider ama sizler evinize de gitseniz, vatandaşın talepleri, sorunları kafanızı meşgul etmeye devam eder. Ayşe Abla'lar, Ahmet Abi'ler işi, çocuğu, sağlığı için önce bizden medet umar. Mesai kavramınız yok. Biliyorum, çünkü yaşadım. Karşıyaka Bostanlı’da mahalle başkanı oldum. 93 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da il başkanıyken, ben de İzmir’de mahalle başkanıydım. Partimizin kuruluşu ile birlikte emek verdikçe vefa gördük. İlçe başkan yardımcısı, ilçe başkanı, İl başkan

yardımcısı olduk. Belediye başkan adayı, il meclis üyesi olduk. Bir şey eksik kalmış, Cenabı Allah eksik bıraktırmadı, döndük ilçe başkanı olduk. Milletvekili olduk. Yine bir şey eksik dediler, il başkanı olduk. Her görevi layığıyla yapmaya çalıştığım gibi il başkanlığı görevimde de Cumhurbaşkanı'mıza, genel merkezimize, milletimize layık olmaya çalışıyorum. Tıpkı sizler gibi. Bu da gösteriyor ki AK Parti emeğin ve vefanın partisidir. Millete hizmet yolunda ne gece ne gündüz, ne de verilen görevlerde yerinde saymak vardır. Bundan böyle de ortak akılla hareket edecek, vatandaşımızı birebir dinlemeye devam edeceğiz. " diye konuştu.

Dimdik ayaktayız

31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli şunları söyledi;

"Milletimiz, Cumhur İttifakı'na yüzde 52 oy vererek, Cumhurbaşkanı'mıza ve partimize olan desteğini, güvenini korudu. "İstanbul ve Ankara’da her ne kadar büyükşehir belediye başkanları değişse de çoğunluk bizdedir. İstanbul'da 39 ilçenin 25'i, Ankara'da 25 ilçenin 22’si Cumhur İttifakı'nın yerel idaresindedir. Milletimiz bilinçli bir tercih yaparak denetim yetkisini, karar alma ve yasama yetkisini bize vermiştir. Kimse bu sonuçlardan yola çıkarak, AK Parti'nin geleceğiyle ilgili ahkam kesmesin. Biz dim dik ayaktayız. Durmak yok yola devam diyerek yolumuza bakıyoruz. 2023-2024 hedeflerimize doğru yürüyoruz. İzmir'de Torbalıyı da, Menderesi de, Kemalpaşa’yı da geri alacak, üstüne de diğer ilçelerimizi ve Büyükşehir'i kazanacağız. Çünkü bizler rehavete kapılmadan, sonuçların endişesine kapılmadan üreten, çalışan bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Şimdiden çalışmalarımızı başlattık. Hepimizin yolu açık olsun."