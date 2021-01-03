Kimsesizlere sahip çıkıldı

Yeni yıl öncesi Konak’ta yaşayan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, soğuktan etkilenmemeleri için otel ve yurtlara yerleştirildi

Konak Belediyesi ile Valilik, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile gidecek bir evi olmadığı için sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar, otel ve yurtlara yerleştirildi. Konak ilçe sınırları içerisinde geceleri sokakta kalan, evleri ve gidecek yerleri olmadığı için sokağa çıkma kısıtlamasında da dışarıda kalmak zorunda olan vatandaşlar tespit edilerek güvenlikleri sağlandı. 31 Aralık akşamı başlayan yasaklar öncesi Basmane’de belirlenen oteller ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Bornova’daki öğrenci yurduna yerleştirilen evsiz vatandaşlar, yeni yıla sokakta değil güvenli bir çatı altında girmiş oldu. Kimsesiz vatandaşların, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca kalacakları yurt ve otellere yerleştirilmesi öncesi, Covid-19 testleri de yaptırıldı. Testlerin negatif çıkması üzerine belirlenen yurt ve otellerde kalması sağlanan vatandaşlar, sadece dört günlük kısıtlama boyunca değil, gerekli olduğu sürece bu noktalarda kalmayı sürdürecek.