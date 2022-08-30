Kınık Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili olumlu gelişme!

Kınık Atıksu Arıtma Tesisi için hazırlanan imar planının iptaline yönelik dava, İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelere dayanarak karşılıklı iyi niyet çerçevesinde ve işbirliğiyle bu önemli yatırımın hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldığını açıkladı.

İZSU Genel Müdürlüğü, Kınık’a kazandırmayı hedefledikleri atık su arıtma tesisi konusunda kurumlar arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde olumlu yönde mesafe alındığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada Kınık Milli Emlak İlçe Müdürlüğü’nce imar planının iptaline yönelik açılan davanın İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandığı, bu doğrultuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne alanın tahsisi için yeniden müracaat edileceği belirtildi. İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda gerekli yardımın yapılacağının belirtildiği vurgulandı.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, tesisin planlama sürecinde İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın olumlu görüşünün alındığı ancak ilerleyen süreçte Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlanmasının ardından ilgili kurum tarafından yeni bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün bugüne kadar sergilediği iyi niyetli yaklaşım çerçevesinde bu önemli yatırımın Kınık’a kazandırılacağına inandıkları dile getirildi.