Kınık'ta dezenfeksiyon tüneli

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer’in talimatıyla belediye işçileri kendi çabalarıyla sensörlü dezenfeksiyon tüneli yaptı. Kalabalık yerlere konulan tünellerin içinden geçen vatandaşlar mikroplardan arındı. Doğruer, “Koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir” dedi.

Koronavirüs salgınına karşı önlemler devam ederken belediyelerin çalışmaları ise sürüyor. Kendi ilçelerinde temizlikten dezenfeksiyon çalışmalarına, bilgilendirme afiş ve panolarından yardım destek kampanyalarına kadar birçok şeyi organize eden belediyeler yeni formüller geliştirdi. İzmir’in Kınık İlçesi’nin Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer’in talimatıyla şantiyede işçiler “dezenfeksiyon tüneli” yaptı. İlk etapta sekiz adet üretilen tüneller kaymakamlık, belediye, hastane ve yoğun kurum girişlerinin dışında toplanma yerleri, pazar alanları ve vatandaşların geçiş yaptığı güzergahlara yerleştirildi. Uzun yıllar Kınık’ta belediye başkanı olmadan önce aile hekimliği, toplum sağlı merkezi sorumlu hekimliği ve Bergama Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevlerinde bulunan önerisiyle sensörlü tünelin içine de mikropları yok edecek maddeler konuldu.

Uyarıyoruz

Tünelin içinden geçerken vatandaşı gören sensörler devreye giriyor ve püskürtme gerçekleşiyor. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan tünelin yaygınlaştırma çalışmaları ise devam ediyor. Tamamı belediye imkanlarıyla yapılan dezenfeksiyon tüneli piyasada 25-30 bin TL'ye satılırken belediye işçileri 3 bin TL'ye mal etti. Kınık’ta salgının yayılmaya başlamasının ardından önlemleri alarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Biz vatandaşlarımızı sürekli tedbirler konusunda uyarıyoruz. Aynı zamanda doktor bir belediye başkanı olarak hemşehrilerimin sağlığıyla uzun yıllar yakından ilgilendim. Büyük oranda hangisinin ne hastalığı var, şimdiye kadar ne gibi sağlık sorunları yaşamış bilirim. Bu yüzden yaşlılarımız ve kronik hastalıkları olanları daha çok uyarıyoruz. Onlara evlerinden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Elbet bugünler de geçecek. Hep beraber Kınık’ta daha iyi günlerde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.