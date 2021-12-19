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Kınık'ta maden ocağında göçük: 45 işçi yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesinde, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 45 işçi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 kişinin Kınık, 21 kişinin Soma, 6 kişinin de Bergama Devlet Hastanesinde tedaviye alındığını belirtti

Kınık'ta maden ocağında göçük: 45 işçi yaralandı
19 Aralık 2021 Pazar 08:36

Kınık'taki Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kömür ocağında dün saat 21.30 sıralarında, göçük meydana geldi. Madendeki göçük, yeni açılan galeride 'paşa vardiyası' olarak bilinen 16.00 -00.00 saatleri arasında çok sayıda işçinin çalıştığı sırada meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği madene itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi ile İzmir ve Manisa'dan da kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçiler, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağındaki göçük olayında yaralanan 18 kişinin Kınık, 21 kişinin Soma, 6 kişinin de Bergama Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti. Toplam yaralı sayısının 45 olduğunu belirten Bakan Koca, olayla ilgili 14 ambulans, 2 UMKE Timi ve toplam 48 sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

‘GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİMİZ YOK’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen kısmi maden göçüğünden işçilerin tamamen tahliye edildiğini belirtip, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayakta tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız yaralı" dedi. Vali Köşger daha sonra DHA'ya yaptığı açıklamada ise ambulansla 22 işçinin hastanelere kaldırıldığını ancak sonradan kendi imkanlarıyla hastaneye gidip, ayakta tedavi olanların olduğuna dikkati çekip, yaralı sayısının artmış olabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ekiplerin olay bölgesinde olduğunu belirtip, "Kınık ilçesinde yaşanan maden göçüğü sonucunda yaralanan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. İlk belirlemelere göre ağır yaralı ya da can kaybı haberi gelmedi. Ekiplerimiz olay bölgesinde. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

'CAN KAYBIMIZ YOK'

AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de sosyal medya hesabından "Kınık Elmadere Polyak maden sahasında iş kazası meydana gelmiştir. Kınık, Bergama, Soma Devlet Hastanelerinde tedavi gören işçilerimiz mevcuttur. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen işçi ya da sahada bekleyen yaralı işçimiz yoktur. Son yaralı işçimiz de hastaneye sevk edilmiştir. İş kazasında can kaybımız yoktur. Tüm ilçemize ve maden işçilerimize geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

'HİÇ ANLAYAMADIM, BİR ANDA PAT DİYE GELDİ'

Kınık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Madenci Deniz Yıldız, "Hiç anlayamadım, bir anda pat diye geldi. neye uğradığımızı şaşırdık. Kendi kendimize çıktık" dedi.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MAHİR POLAT: HASTALARIMIZIN SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Hastalarımızın sağlık durumları gayet iyi. 2 hastamızda yanıklar var. Diğer hastalarımız bugün taburcu edilecek. Büyük bir kaza, ucuz atlatılmış. Allah hepimizi, milletimizi korumuş. İnşallah bir daha böyle bir kaza yaşamayız. Hastalarımız iyi bakılıyor, koşulları da iyi. Doktorlarımıza da teşekkür ediyor, bir daha böyle kaza yaşanmamasını diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kınık #maden ocağı #göçük #kömür ocağı
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