Kınık'ta silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Kınık ilçesindeki bir müzikhole düzenlenen saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kınık'ta silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
19 Eylül 2019 Perşembe 09:31

İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobilden Bergama-Soma kara yolunun Kınık kavşağı yakınlarındaki müzikhole pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan Ferhat Yılmaz ile Ejder Uyaroğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Saldırının fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olaya ilişkin C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına aldı.Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
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