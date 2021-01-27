Kınık'taki Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı

İzmir'in Kınık ilçesinde Karaderi Çayı'nın üzerindeki köprü sular altında kalınca Kocaömer ve Değirmencieli mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı

Kınık ilçesinde sabah saatlerinden başlayan sağanak nedeniyle Karadere Çayı, taştı. Çayın üzerindeki köprü sular altında kaldı. Kocaömer ve Değirmenceli mahallelerini birbirine bağlayan yol da trafiğe kapandı. Kınık Jandarma Komutanlığı ekipleri, gidiş-geliş istikametlerine dubalar koyup, güvenlik şeridi çekti. Ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için suyun çekilmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.