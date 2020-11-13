Kira destekleri ödeniyor

Depremde evini kaybeden İzmirlilere, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında 5 aylık kira desteği ödenmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanya kapsamında belirlenen tüm ailelere destekçiler tarafından en kısa zamanda kira desteğini yatacağını söyledi. Kandilli Rasathanesi’ne göre 6,9 büyüklüğündeki Ege depreminin ardından depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri buluşturan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında ödemelere başlandı. Destekçiler tarafından 529 aileye toplamda 5 milyon 290 bin TL ödeme yapıldı.

Kampanya sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanya kapsamında depremzedelere destek veren herkese teşekkür ederek, kampanyanın halen sürdüğünün altını çizdi. Kampanyaya yeni destekleri de beklediklerini dile getiren Başkan Tunç Soyer, kampanya kapsamındaki desteklerin İzmirli depremzedelere ulaşmaya başladığını söyledi. Başkan Soyer önceliği evleri tamamen yıkılan yurttaşlara verdiklerini dile getirerek “AFAD’dan aldığımız listeler doğrultusunda ekip arkadaşlarım inceleme yaparak ismi belirlenen hemşehrilerimizin banka hesaplarına kira desteklerinin yatırılmasını sağlıyorlar” diye konuştu. Kampanyaya başvuruda bulunmuş ihtiyaç sahiplerine de bu desteğin en hızlı biçimde ulaştırılacağını vurgulayan Başkan Soyer, “Birlikte aşamayacağımız güçlük yok. Bugünleri de el ele, dayanışmayla atlatacağız” dedi.

