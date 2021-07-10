Kira fiyatları uçtu, ev sahiplerinin iştahı arttı!

Büyükşehirlerde son dönemde kira fiyatlarının oldukça fazla yükselmesi mülk sahiplerinin iştahını kabarttı. Konut sahipleri eski kiracılarını tahliye ettirip evlerini daha yüksek fiyata kiraya vermeye çalışıyor. Kira fiyatlarının yükselmesinde arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını ifade eden İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, kiralık daire fiyatlarının neredeyse asgari ücret seviyesinde olduğunu belirterek "Bu kiralar karşısında millet ne yapsın, çadır mı kursun?" dedi.



FATİH ÖZKILINÇ- Son dönemde kira fiyatları oldukça yükselince büyükşehirlerde mülk sahipleri eski kiracılarını çıkartıp konutlarını daha yüksek fiyata kira vermeye başladı. İzmir'in bazı bölgelerinde son dönemde bütçelerine kiralık ev arayan vatandaşlar emlakçılara isim yazdırmaya başladı. Kira fiyatlarının çok yükselmesinin sebebinin arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını ifade eden İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, vatandaşların ucuz kiralık daire bulamadığını belirterek bu sorunun çözülmesi için kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mülk sahipleri, daha fazla kira için acımıyor



Mülk sahiplerinin kiracılarını tahliye ettirerek daha yüksek kiraya vermeye çalıştığını belirten Akgün "İzmir'de kira fiyatları çok yükseldiğinden dolayı mülk sahipleri, kiracıları biraz kiralarını geç ödeyince hemen eski kiracılarını tahliye ettirmeye çalışıyorlar. Keza mahkemelere baktığımız zaman kiracı tahliyeleriyle ilgili davaları görebiliriz. Örneğin; bin 500 TL kirası olan bir daireyi bugün 2 bin 500 TL'ye kira verebiliyorsunuz. Mülk sahipleri bu nedenle yılda 12 bin TL valör kaybına uğramamak için eski kiracısını çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Ama bu süre içerisinde de haklı olarak işini kaybeden kiracıların da ödeme dengesizliği söz konusu olduğu için mülk sahiplerini dava açıp evlerini tahliye ettirebiliyor. Bu fırsatı kaçırmayan mülk sahipleri kiracısının işsiz olmasını bilmesine rağmen mevcut kiracılarını tahliye ederek evlerini yeniden yüksek fiyatla kiraya verebiliyorlar" dedi.

"Kira artış enflasyonu yüzde 200'ü geçti"



Son dönemde İzmir'de kiralık daire arayan insan sayısının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Akgün, "İnsanlar ucuz kiralık ev bulamıyor. Bir önceki tahliye edilen evin kirasından daha yüksek kiralık ev ancak bulunabiliyor. Ucuz kiralık daire piyasada yok. Şu anda bizim elimizde kiralık daire bekleyen insan sayısı 60'ın üzerinde. Hakikaten hizmet veremiyoruz. Karşıyaka, Bornova, Buca ve Karabağlar çevresinde kira fiyatları 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında seyrediyor. Narlıdere, Güzelbahçe gibi özel mülklerin olduğu yerlerde ise kiralar daha yüksek. Daha önce 3 bin 4 bin TL arasında bir villa kiralanırken bugün 10 bin 15 bin TL'ye kiraya veriliyor. Kira artış enflasyonu yüzde 200'ü geçti" diye konuştu.

Ev kiraları asgari ücret seviyesinde



Kiracıların yaşadığı bu mağduriyete yönelik çözüm önerilerinde de bulunan İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, "Kaplumbağa hızıyla giden kentsel dönüşüm projelerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler hız vermeli. Bu durumun temel sebeplerinden birisi de insanların deprem yönetmeliğine uygun olan yeni tip konutlara hücum etmesi ve eski afet riski taşıyan binalardan kaçmasından kaynaklanıyor. Bu durum arz ve talep dengesinde sıkıntı yaratıyor. Kentsel dönüşümle ilgili çok yavaş hareket ediliyor. TOKİ kurulduğu günden bu yana 1 milyon konut üretmiştir. Ama Türkiye'nin konut açığı şu anda 5 milyondur. Afet riski taşıyan konutları da eklersek bu rakam daha fazla yükselir. Rant transferini nasıl yaparım düşüncesin siyasiler bir kenara bırakıp halkın yararına rant yaratarak kentsel dönüşüm sorunu çözmeli. Baktığımız zaman asgari ücret 2 bin 825 TL bir evin kira aylık kira bedeli de neredeyse 2 bin 825 TL. Bu kiralar karşısında millet ne yapsın, çadır mı kursun? Kira fiyatlarının aşağı düşürülmesi için deprem yönetmeliğine uygun kiralık daire sayısının artması lazım. Güvenli konut sayısı az olduğu için arz talep dengesi bozuluyor" şeklinde konuştu.