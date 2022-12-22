Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Fırsatçılık yapanın önü kesilecek!

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada kira sözleşmelerinin artık e-devlet üzerinden yapılacağı belirtilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan İzmir Emlak Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, hükümetin kayıt dışı ekonomiyle mücadele önlemleri kapsamında gayrimenkul sektörüne yönelik adımlarının gayrimenkul üzerinden fırsatçılık yapmanın önünü keseceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Emlak Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, hükümetin kayıt dışı ekonomiyle mücadele önlemleri kapsamında gayrimenkul sektörüne yönelik tapuda ekspertiz uygulaması ve kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden düzenlenmesi adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akgün, yeni düzenlemelerin gayrimenkul üzerinden fırsatçılık yapmanın önünü keseceğini ancak bütün sorunları çözmeyeceğini söyledi.

Hükümetin kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı hale getirmek için iki hamlesi olduğunu kaydeden Akgün, “Yılbaşından itibaren gayrimenkullerin satışıyla ilgili gayrimenkul derleme yapılıp bu raporla tapuda satışın yapılması birinci hamleydi. Böylelikle ekspertiz raporundaki değer baz alınacak ve buradaki kayıt dışılık önlenecek. İkinci hamle ise kira sözleşmelerinde olacak. Kira sözleşmelerinde çok sahtekârlıklar olması, gerçekleri yansıtmaması, kayıt dışılıkların olması ev sahibi ile kiracılar arasında çok fazla davalara konu oluyor. Bu hamleyle 2024 sonuna kadar kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden düzenlenmesi hedefleniyor. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden düzenlenmesi kira fiyatlarındaki dengeyi ve anlamsız kira artışlarının önüne geçebilir. Bu noktalardan baktığımızda çok önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışının önü kesilecek

Hükümet tarafından atılan adımların olumlu olmakla birlikte piyasada sancılarının da olacağını kaydeden Akgün, “Devlete fazla vergi ödemek istemeyen mülk sahipleri kirasının yarısını banka hesabından yarısını elden alıyordu. Bu düzenleme bunların önüne geçecek” dedi.

Fiyatlar yüzde 20 artacak

Yeni düzenlemelerin gayrimenkul fiyatlarına etkisine de değinen Akgün, “Ekspertiz uygulaması ile gerçek fiyatların tapuya yansıması fiyatları etkiler. Konut üreten kurumsal firmalara haricindeki küçük müteahhitler 3 milyonluk konutları tapuda 500 bin liraya gösteriyor. Yeni düzenlemeyle gerçekler tapuya yansıyacağı için KDV, gelir vergisi ödemeleri de buna göre olacak. 2023 yılının ilk çeyreğinde uygulanmaya başlanırsa yüzde 20 oranında fiyatlarda artış yaşanır” diye konuştu.