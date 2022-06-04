Kirada kalıcı çözüm şart!

Kira bedellerindeki fahiş yükseliş sonrası üç bakanlık harekete geçerken İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, yapılacak düzenlemenin sektörün görüşü alınarak yapılması gerektiğini belirterek önceliğin ekonomi politikaları olması gerektiğini belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- Son dönemde kira bedellerindeki fahiş yükseliş sonrası hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için hükümet harekete geçti. Konu üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı çalışmalarını sürdürürken düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Üç bakanlığın kira artışlarıyla ilgili çalışmaları devam ederken gayrimenkul sektörü temsilcileri ise düzenlemenin sektörün görüşü alınarak yapılması gerektiğini ve önceliğin vatandaşın refahı olması gerektiğini belirtiyor.

Kalıcı çözüm üretilmeli

Bakanlıkları üzerinde çalıştığı kira bedellerine ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, "Hükümetin üç bakanlığının yaptığı düzenleme çalışmalarına baktığımız zaman gayrimenkul sektöründe netice getireceğini düşünmüyorum. Olumlu bir adım atılmaya çalışılıyor fakat kiracıya olumlu bir yansıması olurken mülk sahipleri açısından baktığımızda kişilerin tasarruf hakkını engelleme teşebbüsü olarak görüyoruz. Çünkü ülkedeki enflasyonist artışlar karşısında mağdur duruma gelen, yatırım yapmış olduğu gayrimenkulün geri dönüşünü belirli bir yılda almak isteyen vatandaşa 'sen dur, sen fazla para alma, stabil kal' bir takım dayatmalar ortaya çıkıyor. Palyatif olarak bu çözümden ziyade hükümetin kalıcı ve çözülebilir bir şekilde ekonomi politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Yapılacak olan düzenlemenin mağduriyet oluşturacağını düşünüyorum" dedi.

"Hükümet vatandaşın ekonomisine odaklanmalı"

Yapılacak düzenlemenin tapu rayiçli model olduğu iddialarına ilişkin ise Akgün, "Bir taraftan insanlar konut alsın, konut ihtiyacı giderilsin diye 0,99 - 0,89'dan kredi sistemini devreye sokacaksınız diğer taraftan da vatandaşa 'gayrimenkul al ama ben senin kazancını belirlerim şunun üstünde de para kazanmazsın' şekliyle ele alacak diğer taraftan da insanların barınması için müteahhitleri konut yapımı için teşvik edeceksiniz bunlar tamamen birbirine zıt kararlar. Bu bakış açısıyla bakıldığı zaman gayrimenkul yatırımcısı yatırımdan vazgeçer. Kiraya vermek için mülk almaz. Hükümetin odaklanacağı konu vatandaşı ekonomik seviyesini yükseltmek olmalı" diye konuştu.

Arz talep dengesi bozuldu

Konuya ilişkin karar vericilerin uzman olmayan kişilerle toplantılar yaptığını da kaydeden Akgün, "Karar vericilerin sektörün içerisinde olan kişileri de komisyonlara dahil etmesi gerekir. Türkiye'de bugün 7 milyon konut açığı var. Bundan 12 yıl önce bu açık 4 milyon seviyesindeydi bugün 7 milyona çıkmasında da mültecilerin Türkiye'ye gelmesi ve sosyal medya ile dizilerde bireysel yaşamın teşvik edilmesiyle aile bireylerinin dağılarak ayrı evlere çıkması etkili. Her geçen gün konut talebi giderek artıyor. Bu durumda da arz ve talep dengesi olmadığı için kira bedelleri, konut fiyatları uçuyor" ifadelerini kullandı.