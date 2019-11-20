Kiralar ülkede düştü, İzmir'de arttı

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, HurriyetEmlak.com işbirliğiyle 2019 yılı 3. çeyreğine ilişkin kira endeksini hazırladı.

Endekse göre; 3. çeyrekte kira endeksi Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre 1,43 puan düşüş gösterdi. İzmir'de ise 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 3,14 puan arttı. Yıl sonuna kadar da 3,28 puan artış bekleniyor. İzmir'de ortalama birim kira 13 TL/m2, ortalama kira 1.475 TL, geri dönüş süresi 20 yıl olarak gerçekleşti. 3. çeyrekte İzmir'de en fazla kiralama yapılan ilçe ise Karşıyaka oldu.

Geri dönüş süreleri

İzmir'in ilçelerinde ortalama birim kiralara bakıldığında en düşük fiyatlı ilçeler 6 TL/metrekare birim kira ile Kiraz ve Kınık, 7 TL/metrekare ile Bayındır, Ödemiş ve Torbalı, 8 TL/metrekare ile Bergama ve Tire ve 9 TL/metrekare ile Selçuk oldu. En yüksek fiyatlı ilçeler 18 TL/metrekare ile Urla, 19 TL/metrekare ile Güzelbahçe, 20 TL/metrekare ile Çeşme oldu. En düşük ve en yüksek birim kiraya sahip ilçelerdeki konutların geri dönüş sürelerine bakıldığında ise Kiraz'da 27 yıl, Kınık'ta 24 yıl, Bayındır'da 20 yıl, Ödemiş'te 21 yıl, Torbalı'da 22 yıl, Bergama'da 20 yıl, Tire ve Selçuk'ta 22 yıl, Urla'da 26 yıl, Güzelbahçe'de 25 yıl, Çeşme'de 37 yıl olduğu görüldü.