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"Kiramı veriyorum istediğimi yaparım" deyip ev sahibini öldürdü!

Çiğli'de bir kişi gürültü yüzünden tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

"Kiramı veriyorum istediğimi yaparım" deyip ev sahibini öldürdü!
22 Nisan 2021 Perşembe 08:37

Olay İzmir'in Çiğli ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ataşehir Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2. katına kiracı olarak taşınan 24 yaşındaki O.H. eve geldiği sırada apartmanın kapasını sert bir şekilde çarptı. Bunun üzerine apartmanın 3. katında oturan ev sahibi 43 yaşındaki Deniz Kanat kiracısının uyarmak için aşağıya indi. Kanat, evinde 87 yaşında bir hasta olduğunu ve kapıyı sert kapattığında hastasının korktuğunu O.H.'ye söyledi.

Bunun üzerine O.H. de 'Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım' diyerek cevap verdi. Bu sözler üzerine ikili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kanat ve O.H. birbirine bıçakla saldırdı. Olaya şahit olanlar da durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kanat, aldığı bıçak darbesiyle apartmanda sokağa çıktı ve kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı olan O.H. ise olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Deniz Kanat'ı ambulans ile Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Deniz Kanat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YARALI YAKALANAN ŞÜPHELİ, TEDAVİYE ALINDI

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay sonrası kaçan ve yaralı olduğu belirlenen şüpheli O.H., bekçiler tarafından yakalandı. Göğsünden yaralandığı anlaşılan O.H., tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. O.H.'nin polis nezaretinde sürdürülen tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüleceği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

'BİR SÜRÜ TEHTİTLER SAVURDU'

Hayatını kaybeden ev sahibi Deniz Kanat'ın bir yakını yaşanan olayı anlattı. Kavganın O.H.'nin apartman kapısını sert kapatması sonucu çıktığı belirten kişi, "Biz ev sahibiyiz, kiracı giriş kapısını çarpıyordu ve gürültü yapıyordu. Bizim de yukarıda 87 yaşında hastamız var. Korkuyordu kendisi, uyarmak için indik. 'Kapıyı biraz daha yavaş kapatır mısın, hastamız her giriş çıkışınızda korkuyor.' dedik. Bir sürü tehditler etti, 'Evin parasını veriyorum' dedi. Sonra da olaylar oldu, daha fazla konuşmak istemiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #ev sahibi kiracı kavgası #ölüm #bıçaklı kavga
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