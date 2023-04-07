Kiraz'da Arı kovanında kenevir yetiştiriyordu tutukladı

Kiraz'da Arı kovanında kenevir yetiştiriyordu tutukladı
07 Nisan 2023 Cuma 11:06

İzmir'in Kiraz ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, arı kovanı ve saksılara ekilmiş 37 bin 450 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakçı Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. 31 Mart'ta yapılan operasyonda arı kovanı ile saksılara ekilmiş, 37 bin 450 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştirdiği ileri sürülen Y.B., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kiraz #izmir #Arı kovanında kenevir
İlgili Galeriler
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
15 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismarda bulunmuştu, tutuklandı
Sonraki Haber
AK Partili Saygılı: İmtihanların tek ve en başarılı partisiyiz!
7 Nisan İzmir su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 
7 Nisan İzmir su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 
0
15 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismarda bulunmuştu, tutuklandı
15 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismarda bulunmuştu, tutuklandı
0
İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı
0
Bilim adını koydu: Dolu fırtınası
Bilim adını koydu: Dolu fırtınası
0
İzmir'de kadınlar “Eşitlikçi Politikalar Zirvesi”nde buluştu
İzmir'de kadınlar “Eşitlikçi Politikalar Zirvesi”nde buluştu
0
Çeşme’de Nisan ayında karla karışık dolu ve fırtına
Çeşme’de Nisan ayında karla karışık dolu ve fırtına
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.