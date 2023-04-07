Kiraz'da Arı kovanında kenevir yetiştiriyordu tutukladı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, arı kovanı ve saksılara ekilmiş 37 bin 450 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakçı Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. 31 Mart'ta yapılan operasyonda arı kovanı ile saksılara ekilmiş, 37 bin 450 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştirdiği ileri sürülen Y.B., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.